ميسي ورونالدو في برشلونة.. الحلم المستحيل قد يصبح حقيقة

في مقال نشرته صحيفة "آس" (As) الإسبانية تحدثت عن أن خيال رئيس برشلونة الجديد خوان لابورتا وصل إلى حلم يبدو مستحيلا وهو ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى برشلونة للعب بجوار غريمه التقليدي ليونيل ميسي.

واعتبرت الصحيفة أنه "منذ عودة لابورتا لرئاسة برشلونة استعاد الأخير البهجة والتميز، وكان لابورتا دشن حملة العودة بملصق ضخم وضعه على واجهة مبنى بجوار البرنابيو، ومنذ ذلك اليوم كان معروفا بالفعل أنه سيعود إلى رئاسة برشلونة من الباب الأمامي".

وأشار المقال إلى أن "الوضع الاقتصادي لبرشلونة لا يسمح للابورتا بتنفيذ كل ما يدور في ذهنه، فالرجل مشغول منذ شهور في البحث عن تمويل لسداد ديون النادي، وهو على وشك الحصول عليه، وبينما يعمل الممولون عكس عقارب الساعة يسعى لابورتا لعقد صفقات جديدة تعيد برشلونة إلى أجواء المنافسة، فتجديد عقد ميسي يسير على الطريق الصحيح، ووالد ميسي ووكيل أعماله موجود بالفعل في برشلونة، وهناك شبه اتفاق على الدفعات المادية بين الجانبين، ولدى ليو عروض على الطاولة بما يقارب 3 أضعاف ما عرضه برشلونة على الساحر الأرجنتيني، لكن الأخير -على ما يبدو- يريد البقاء في منزله لأن لابورتا منحه الحب الذي طلبه".

ويضيف أن "لابورتا سمح الأسبوع الماضي لخياله بالتحليق، وحلم بصفقة تبدو مستحيلة، ويطمح لابورتا إلى التشكيلة المثالية، وهي ضم كريستيانو رونالدو إلى ميسي في برشلونة، وبدأ لابورتا يحلم بصوت عال ويصمم عملية من شأنها أن تدخل في تاريخ كرة القدم، الجمع بين الغريمين اللذين تألقا وطبعا باسميهما عقدا من كرة القدم العالمية".

ولم يُعرف -بحسب الصحيفة الإسبانية- بعد ما إذا كان كريستيانو سيقول نعم أم لا لهذا الاقتراح، ووكيله خورخي مينديز لم يبلغه رسميا بعد، ففي خطة لابورتا الجريئة سيقدم برشلونة عددا من اللاعبين إلى يوفنتوس لإتمام الصفقة، وفي مقدمتهم الفرنسي أنطوان غريزمان والبرازيلي كوتينيو والإسباني سيرجي روبيرتو.

وتكشف الصحيفة أن المحادثات لم تتطرق إلى كيفية دفع راتب "صاروخ ماديرا" والبالغ في يوفنتوس نحو 30 مليون يورو، وفي حال تم إحراز تقدم في المفاوضات سينقل النقاش إلى الراتب الذي يمكن أن يسدد من رواتب اللاعبين الذين سينتقلون إلى "اليوفي"، ومما لا شك فيه أنه في حال نجاح "صفقة العصر" فإن دخل البرسا سيتضاعف بوجود ميسي ورونالدو.

وأطلقت الصحيفة الإسبانية على الصفقة صفة "المستحيلة"، ولكنها مثيرة وجاذبة وتحول البرسا إلى فريق شبه مثالي، فمن يفكر بجمع رونالدو وميسي معا هو عبقري، ناهيك عن الدافعية التي ستعطيها عودة رونالدو لليغا التي تيتمت عندما رحل "الدون" إلى الدوري الإيطالي.

وختمت "آس" مخاطبة لابورتا "كن واقعيا، اطلب المستحيل".