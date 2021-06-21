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منتخب إنجلترا ينجو من فخ كورونا

منتخب إنجلترا يحتل المركز الثاني خلف المنتخب التشيكي في المجموعة الرابعة (غيتي)
منتخب إنجلترا يحتل المركز الثاني خلف المنتخب التشيكي في المجموعة الرابعة (غيتي)
21/6/2021

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين أن جميع لاعبي المنتخب الأول والجهاز المعاون جاءت نتائج اختباراتهم لفيروس كورونا المستجد سلبية، منذ مواجهة أسكتلندا الجمعة الماضي في يورو 2021، بعد تبين إصابة لاعب الوسط الأسكتلندي بيلي غيلمور بالعدوى.

ويحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني خلف المنتخب التشيكي المتصدر، قبل المواجهة الحاسمة التي تجمع بينهما غدا الثلاثاء على ملعب ويمبلي في ختام فعاليات المجموعة الرابعة.

واستهل منتخب "الأسود الثلاثة" مشواره في البطولة القارية بالفوز على كرواتيا بهدف من دون رد، ثم تعادل سلبيا مع أسكتلندا في مباراته الثانية.

وتبين صباح اليوم الاثنين إصابة غيلمور بكورونا، وتم عزله، علما أنه حصل على لقب رجل المباراة أمام إنجلترا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" بيان اتحاد الكرة الإنجليزي، الذي أكد خضوع جميع اللاعبين الـ26 بقائمة المنتخب الوطني بجانب الجهاز المعاون لاختبارات فيروس كورونا المستجد، وجاءت جميع النتائج سلبية، وذلك خلال الجولة الأخيرة من الاختبارات التي جرت أمس الأحد برعاية الاتحاد الأوروبي (يويفا).

وظل اتحاد الكرة الإنجليزي على تواصل مع سلطات الصحة العامة في إنجلترا، حيث تستمر الاستعدادات لمواجهة التشيك غدا الثلاثاء بعد أن شارك جميع اللاعبين في التدريب اليوم.

المصدر : وكالات

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