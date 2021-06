رغم تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) ومعادلته رقما قياسيا ظل صامدا منذ 82 عاما فإن روبرتو مانشيني تحلى بالتواضع في تصريحاته بعد الفوز على ويلز.

وواصل المنتخب الإيطالي انتصاراته في المسابقة القارية بعدما حقق فوزه الثالث في المجموعة الأولى للبطولة إثر تغلبه 1-صفر على نظيره الويلزي مساء أمس الأحد في الجولة الأخيرة للمجموعة.

وأنهى منتخب إيطاليا مشواره في المجموعة متربعا على الصدارة ومحققا العلامة الكاملة، لينتظر في الدور ثمن النهائي لملاقاة صاحب المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة الذي يتصارع عليه منتخبا أوكرانيا والنمسا.

Three in a row at Euro 2020!👌

Italy celebrate in front of the Stadio Olimpico! 👏 🇮🇹

Up next is a trip to Wembley in the round of sixteen!

🎥 @HusseinY22#beINEURO2020 #EURO2020 pic.twitter.com/nHHPK7xTJh

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 20, 2021