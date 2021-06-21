رغم تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) ومعادلته رقما قياسيا ظل صامدا منذ 82 عاما فإن روبرتو مانشيني تحلى بالتواضع في تصريحاته بعد الفوز على ويلز.

وواصل المنتخب الإيطالي انتصاراته في المسابقة القارية بعدما حقق فوزه الثالث في المجموعة الأولى للبطولة إثر تغلبه 1-صفر على نظيره الويلزي مساء أمس الأحد في الجولة الأخيرة للمجموعة.

ماتيو بيسينا ينقض على الكرة ويحولها بمهارة الشباك معلناً تقدم الأتزوري#يورو2020 #إيطاليا_ويلز pic.twitter.com/Vb1sGOHOxU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 20, 2021

وأنهى منتخب إيطاليا مشواره في المجموعة متربعا على الصدارة ومحققا العلامة الكاملة، لينتظر في الدور ثمن النهائي لملاقاة صاحب المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة الذي يتصارع عليه منتخبا أوكرانيا والنمسا.

Three in a row at Euro 2020!👌 Italy celebrate in front of the Stadio Olimpico! 👏 🇮🇹 Up next is a trip to Wembley in the round of sixteen! 🎥 @HusseinY22#beINEURO2020 #EURO2020 pic.twitter.com/nHHPK7xTJh — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 20, 2021

وحافظ المنتخب الإيطالي (بطل المسابقة عام 1968) على سجله خاليا من الهزائم للمباراة رقم 30 على التوالي في مختلف المسابقات، ليعادل أطول سلسلة من عدم الخسارة في تاريخه التي حققها خلال الفترة بين عامي 1935 و1939 تحت قيادة المدرب الراحل فيتوريو بوتسو.

وتحدث مانشيني -الذي لم يتلق فريقه أي هدف خلال مبارياته الـ11 الأخيرة بجميع البطولات- عن بوتسو، حيث قال "لقد فاز أيضا بأشياء مهمة أخرى، ونحن متأخرون في الوقت الحالي".

وتطرق مانشيني إلى التغييرات التي أجراها على التشكيلة الأساسية للفريق أمام ويلز بعد ضمان صعوده إلى الأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، حيث قال "الهوية ظلت كما هي، عند تغيير عدد قليل من اللاعبين فإنني لا أغير أي شيء لأن الجميع يعلم ماذا يفعل، والمنتج لا يتغير".

🇮🇹 That perfect feeling 🥰 How far will Italy go? 3⃣ Wins

7⃣ Goals scored

0⃣ Goals conceded@azzurri | #EURO2020 pic.twitter.com/iK3PdVhzOO — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 20, 2021

ويستعد منتخب إيطاليا لمغادرة العاصمة الإيطالية روما باتجاه العاصمة البريطانية لندن، لخوض مباراة ثمن النهائي على ملعب ويمبلي العريق يوم السبت المقبل.