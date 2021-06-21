البث الحي
كرة قدم

مانشيني يتحلى بالتواضع رغم العلامة الكاملة والأرقام القياسية للمنتخب الإيطالي

فرحة المنتخب الإيطالي بعد الفوز على ويلز (رويترز)
فرحة المنتخب الإيطالي بعد الفوز على ويلز (رويترز)
21/6/2021

رغم تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) ومعادلته رقما قياسيا ظل صامدا منذ 82 عاما فإن روبرتو مانشيني تحلى بالتواضع في تصريحاته بعد الفوز على ويلز.

وواصل المنتخب الإيطالي انتصاراته في المسابقة القارية بعدما حقق فوزه الثالث في المجموعة الأولى للبطولة إثر تغلبه 1-صفر على نظيره الويلزي مساء أمس الأحد في الجولة الأخيرة للمجموعة.

وأنهى منتخب إيطاليا مشواره في المجموعة متربعا على الصدارة ومحققا العلامة الكاملة، لينتظر في الدور ثمن النهائي لملاقاة صاحب المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة الذي يتصارع عليه منتخبا أوكرانيا والنمسا.

وحافظ المنتخب الإيطالي (بطل المسابقة عام 1968) على سجله خاليا من الهزائم للمباراة رقم 30 على التوالي في مختلف المسابقات، ليعادل أطول سلسلة من عدم الخسارة في تاريخه التي حققها خلال الفترة بين عامي 1935 و1939 تحت قيادة المدرب الراحل فيتوريو بوتسو.

وتحدث مانشيني -الذي لم يتلق فريقه أي هدف خلال مبارياته الـ11 الأخيرة بجميع البطولات- عن بوتسو، حيث قال "لقد فاز أيضا بأشياء مهمة أخرى، ونحن متأخرون في الوقت الحالي".

وتطرق مانشيني إلى التغييرات التي أجراها على التشكيلة الأساسية للفريق أمام ويلز بعد ضمان صعوده إلى الأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، حيث قال "الهوية ظلت كما هي، عند تغيير عدد قليل من اللاعبين فإنني لا أغير أي شيء لأن الجميع يعلم ماذا يفعل، والمنتج لا يتغير".

ويستعد منتخب إيطاليا لمغادرة العاصمة الإيطالية روما باتجاه العاصمة البريطانية لندن، لخوض مباراة ثمن النهائي على ملعب ويمبلي العريق يوم السبت المقبل.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

من "نهاية العالم" إلى فريق شجاع.. منتخب إيطاليا ينهض من بين رماد فشل بلوغ مونديال روسيا

وصف روبرتو مانشيني توليه تدريب إيطاليا بأنه بدا مثل “نهاية العالم”، لكن الآن أصبح فريقه شجاعا في عالم جديد بعد الفوز الرائع أمس بثلاثية نظيفة على سويسرا والتأهل إلى أدوار خروج المغلوب بيورو 2020.

17/6/2021
المزيد من كرة قدم

كروس يكشف عن حديثه مع رونالدو بعد فوز ألمانيا على البرتغال في يورو 2020

رونالدو (يمين) يتحدث إلى كروس (رويترز)

بالفيديو- يقلّدها نجوم العالم منذ 45 عاما.. ماذا تعرف عن ركلة جزاء بانينكا الأشهر في كرة القدم؟

بانينكا في أثناء تسجيله ركلة الجزاء الأشهر في العالم منذ 45 عاما (مواقع التواصل)

بالفيديو- “هل نسيت زيدان ورونالدينيو؟”.. كعب رونالدو يجدد التشكيك والجدل حول مهاراته الفنية ومقارنته بميسي

رونالدو الهداف التاريخي للعالم (غيتي)

"اسمي ممفيس".. مهاجم برشلونة الجديد وقصة رفض كتابة اسم عائلته على قميصه

والد ممفيس هجره وهو في الرابعة من عمره (رويترز)
الأكثر قراءة

رفض استمرار أزمة غزة والابتزاز الإسرائيلي.. السنوار: اللقاء مع المنسق الأممي كان سيئا

السنوار: لا توجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية بغزة والاحتلال يحاول ابتزاز المقاومة والشعب (الجزيرة)

شاهد- قرية عراقية يولد أطفالها بلا شعر.. وهذا هو السبب

اتهمته بسبها وإهانتها.. محمد رمضان ينفي إساءته لفنانة وبرلمانية مصرية

الفنانة سميرة عبدالعزيز صاحبة أقدم برنامج إذاعي عربي &#34;قال الفيلسوف&#34; تتعرض لسخرية الممثل محمد رمضان (الفرنسية)

ما كمية اللحوم الحمراء المسموح بها يوميا لتقليل خطر هذا النوع من السرطان؟