البث الحي
كرة قدم

كروس يكشف عن حديثه مع رونالدو بعد فوز ألمانيا على البرتغال

رونالدو (يمين) يتحدث إلى كروس (رويترز)
رونالدو (يمين) يتحدث إلى كروس (رويترز)
21/6/2021-|آخر تحديث: 21/6/202105:01 PM (مكة المكرمة)

كشف النجم الألماني توني كروس عن الحوار الذي دار بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورصدته الكاميرات باهتمام عقب نهاية مباراة المنتخبين في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، التي انتهت بفوز الألمان 4-2.

وكان الاثنان زميلين في ريال مدريد على مدار أكثر من 4 سنوات خلال المرحلة الذهبية للنادي في العصر الحديث، وتوّجا معا بألقاب محلية إلى جانب دوري أبطال أوروبا.

وكشف كروس عن أنه سأل رونالدو عن أحواله في إيطاليا حيث انتقل إلى يوفنتوس في 2018.

وقال "لقد لعبت معه 4 مواسم، كنا رفقاء في غرفة الملابس والملعب، لذا بالطبع كنت سعيدًا لرؤيته مرة أخرى. تحدثنا بإيجاز عن المباراة بالطبع، ولكن أيضًا عن المباريات المقبلة. تمنيت له كل التوفيق وسألته عن أحواله في إيطاليا".

كذلك تحدث كروس مع زميله السابق في الفريق بيبي الذي لعب معه 3 مواسم في العاصمة الإسبانية، وقال "بيبي هو أيضًا رجل رائع. يبدو أحيانًا متوحشًا في الملعب".

وأضاف كروس "إنه (بيبي) لا يبدو لطيفًا في الملعب، ولكنه لطيف جدا خارج الملعب. الأمر نفسه بالضبط مع رونالدو".

المصدر : ماركا

حول هذه القصة

بالفيديو- وداعا يوفنتوس.. رونالدو ينقل أسطول سياراته الفاخرة بالكامل من تورينو

أقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على خطوة تعزز شائعات رحيله الوشيك عن فريقه يوفنتوس الإيطالي، حيث بث مقطع فيديو لنقل أسطول السيارات الفاخرة التي يمتلكها من منزله في تورينو إلى وجهة غير معلومة.

17/5/2021

رونالدو يرد على المشككين ويخرج منتصرا

شكك البعض بعد موسم طويل وصعب لكريستيانو رونالدو البالغ عمره 36 عاما في مدى إمكانية نجاحه في تقديم الإضافة لبلاده، لكن بعد فوز البرتغال 3-صفر على المجر ببطولة أوروبا فإن الرد قد وصل من الهداف المخضرم.

15/6/2021
المزيد من كرة قدم

بالفيديو- يقلّدها نجوم العالم منذ 45 عاما.. ماذا تعرف عن ركلة جزاء بانينكا الأشهر في كرة القدم؟

بانينكا في أثناء تسجيله ركلة الجزاء الأشهر في العالم منذ 45 عاما (مواقع التواصل)

بالفيديو- “هل نسيت زيدان ورونالدينيو؟”.. كعب رونالدو يجدد التشكيك والجدل حول مهاراته الفنية ومقارنته بميسي

رونالدو الهداف التاريخي للعالم (غيتي)

30 مباراة دون هزيمة والعلامة الكاملة في يورو 2020.. مانشيني: المنتخب الإيطالي متأخر

فرحة المنتخب الإيطالي بعد الفوز على ويلز (رويترز)

"اسمي ممفيس".. مهاجم برشلونة الجديد وقصة رفض كتابة اسم عائلته على قميصه

والد ممفيس هجره وهو في الرابعة من عمره (رويترز)
الأكثر قراءة

رفض استمرار أزمة غزة والابتزاز الإسرائيلي.. السنوار: اللقاء مع المنسق الأممي كان سيئا

السنوار: لا توجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية بغزة والاحتلال يحاول ابتزاز المقاومة والشعب (الجزيرة)

شاهد- قرية عراقية يولد أطفالها بلا شعر.. وهذا هو السبب

اتهمته بسبها وإهانتها.. محمد رمضان ينفي إساءته لفنانة وبرلمانية مصرية

الفنانة سميرة عبدالعزيز صاحبة أقدم برنامج إذاعي عربي &#34;قال الفيلسوف&#34; تتعرض لسخرية الممثل محمد رمضان (الفرنسية)

ما كمية اللحوم الحمراء المسموح بها يوميا لتقليل خطر هذا النوع من السرطان؟