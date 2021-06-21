أقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على خطوة تعزز شائعات رحيله الوشيك عن فريقه يوفنتوس الإيطالي، حيث بث مقطع فيديو لنقل أسطول السيارات الفاخرة التي يمتلكها من منزله في تورينو إلى وجهة غير معلومة.
كشف النجم الألماني توني كروس عن الحوار الذي دار بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورصدته الكاميرات باهتمام عقب نهاية مباراة المنتخبين في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، التي انتهت بفوز الألمان 4-2.
وكان الاثنان زميلين في ريال مدريد على مدار أكثر من 4 سنوات خلال المرحلة الذهبية للنادي في العصر الحديث، وتوّجا معا بألقاب محلية إلى جانب دوري أبطال أوروبا.
🤝 اصدقاء قدامى
🇩🇪 @ToniKroos
🇵🇹 @Cristiano#EURO2020 | #GER | #POR pic.twitter.com/mlyo9I992p
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) June 19, 2021
وكشف كروس عن أنه سأل رونالدو عن أحواله في إيطاليا حيث انتقل إلى يوفنتوس في 2018.
وقال "لقد لعبت معه 4 مواسم، كنا رفقاء في غرفة الملابس والملعب، لذا بالطبع كنت سعيدًا لرؤيته مرة أخرى. تحدثنا بإيجاز عن المباراة بالطبع، ولكن أيضًا عن المباريات المقبلة. تمنيت له كل التوفيق وسألته عن أحواله في إيطاليا".
🙌🏻🙌🏻🙌🏻 https://t.co/uMnH35soOL
— Toni Kroos (@ToniKroos) June 19, 2021
كذلك تحدث كروس مع زميله السابق في الفريق بيبي الذي لعب معه 3 مواسم في العاصمة الإسبانية، وقال "بيبي هو أيضًا رجل رائع. يبدو أحيانًا متوحشًا في الملعب".
وأضاف كروس "إنه (بيبي) لا يبدو لطيفًا في الملعب، ولكنه لطيف جدا خارج الملعب. الأمر نفسه بالضبط مع رونالدو".