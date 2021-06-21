كشف النجم الألماني توني كروس عن الحوار الذي دار بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورصدته الكاميرات باهتمام عقب نهاية مباراة المنتخبين في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، التي انتهت بفوز الألمان 4-2.

وكان الاثنان زميلين في ريال مدريد على مدار أكثر من 4 سنوات خلال المرحلة الذهبية للنادي في العصر الحديث، وتوّجا معا بألقاب محلية إلى جانب دوري أبطال أوروبا.

وكشف كروس عن أنه سأل رونالدو عن أحواله في إيطاليا حيث انتقل إلى يوفنتوس في 2018.

وقال "لقد لعبت معه 4 مواسم، كنا رفقاء في غرفة الملابس والملعب، لذا بالطبع كنت سعيدًا لرؤيته مرة أخرى. تحدثنا بإيجاز عن المباراة بالطبع، ولكن أيضًا عن المباريات المقبلة. تمنيت له كل التوفيق وسألته عن أحواله في إيطاليا".

كذلك تحدث كروس مع زميله السابق في الفريق بيبي الذي لعب معه 3 مواسم في العاصمة الإسبانية، وقال "بيبي هو أيضًا رجل رائع. يبدو أحيانًا متوحشًا في الملعب".

وأضاف كروس "إنه (بيبي) لا يبدو لطيفًا في الملعب، ولكنه لطيف جدا خارج الملعب. الأمر نفسه بالضبط مع رونالدو".