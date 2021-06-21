سويسرا تنتظر "هدية" للعبور إلى ثمن نهائي يورو 2020

ينتظر المنتخب السويسري بفارغ الصبر لمعرفة مصيره من التأهل إلى ثمن نهائي "يورو 2020".

ويقبع المنتخب السويسري في وضعية غير تقليدية حيث أنهى جميع مبارياته في دور المجموعات لكن مصيره من التأهل إلى الأدوار الإقصائية لم يتحدد بعد، حيث يتطلع إلى العبور ضمن قائمة أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وفاز المنتخب السويسري بقيادة مدربه فلاديمير بيتكوفيتش على تركيا 3-1، أمس الأحد، لكن مصير الفريق من العبور للدور التالي ربما يتحدد في وقت لاحق اليوم الاثنين بعد انتهاء مباريات المجموعتين الثانية والثالثة.

وقال المدافع نيكو إلفيدي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين قبل عودة الفريق إلى روما قادما من باكو، "بالطبع نجري بعض الحسابات". وأضاف "بالتأكيد نتمنى أن تصب نتائج الفرق في صالحنا حتى نتأهل".

ورغم عدم معرفة من سيواجه وأين ستجرى مواجهة دور الـ16 حال تأهله، فإن المنتخب السويسري يحافظ على نظامه المعتاد. وأوضح إلفيدي "نجري استعدادتنا كالمعتاد".