احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بذكرى تسجيل ركلة علامة الجزاء "بانينكا" الأشهر في عالم الساحرة المستديرة، في مثل هذا اليوم قبل 45 عاما، التي ما زالت تنفّذ على طريقته الصعبة حتى الآن.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا على موقع تويتر مقطع فيديو لصاحب الركلة الأولى التي سميت باسمه، أنطونين بانينكا، إذ كان نجم منتخب تشيكوسلوفاكيا سابقا، وكتب عليه "45 عاما.. في مثل اليوم ولدت ركلة الترجيح بانينكا".

⏪ 45 years ago today the Panenka penalty was born 🔃 🏆 With it, Antonin Panenka won Czechoslovakia, twice runners-up at the #WorldCup and once #OlympicFootball silver medallists, their 1st major title. Talk about nerve! 🧊@ceskarepre_cz | #OnThisDaypic.twitter.com/QievSh2zJP — FIFA.com (@FIFAcom) June 20, 2021

واشتهر بانينكا بأسلوبه الفني غير المعتاد في تنفيذ الركلة أمام ألمانيا في بطولة أوروبا عام 1976، والتي رجحت كفة منتخب بلاده تشيكوسلوفاكيا حينئذ وقادته إلى لقبه الدولي الوحيد بعد أن سجل ركلة الترجيح الحاسمة في شباك الحارس الألماني الأسطوري سيب ماير في المباراة النهائية.

Les italiens et la Panenka à l’Euro : version Pirlo.. 🇮🇹 pic.twitter.com/lt7w9TdXIO — MoreZanFootball (@MoreZanFootball) June 17, 2021

وسار على خطى بانينكا كثير من لاعبي كرة القدم في مختلف أندية العالم، حيث تشتهر التسديدة حاليا باسم "بانينكا"، وتعتمد على تسديد الكرة ساقطة وضعيفة في منتصف المرمى على اعتبار أن الحارس سيتجه بقوة ناحية اليمين أو ناحية اليسار كما يفعل الحراس غالبا في ركلات الجزاء أو الترجيح.

Zidane’s panenka in the WC final. And look who it was against. The brudda was so, so cold. pic.twitter.com/CxRHJpX2gb https://t.co/bhEtL4kIvH — Junior Maruwa (@elguopo) June 14, 2021

وكثيرا ما يخفق اللاعبون في تنفيذها بالطريقة المثالية التي أدّاها بها بانينكا بهدوء وثبات يحسد عليه.