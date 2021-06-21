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الفيفا يحتفي بركلة جزاء بانينكا الأشهر في كرة القدم العالمية

بانينكا في أثناء تسجيله ركلة الجزاء الأشهر في العالم منذ 45 عاما (مواقع التواصل)
بانينكا في أثناء تسجيله ركلة الجزاء الأشهر في العالم منذ 45 عاما (مواقع التواصل)
21/6/2021-|آخر تحديث: 21/6/202102:06 PM (مكة المكرمة)

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بذكرى تسجيل ركلة علامة الجزاء "بانينكا" الأشهر في عالم الساحرة المستديرة، في مثل هذا اليوم قبل 45 عاما، التي ما زالت تنفّذ على طريقته الصعبة حتى الآن.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا على موقع تويتر مقطع فيديو لصاحب الركلة الأولى التي سميت باسمه، أنطونين بانينكا، إذ كان نجم منتخب تشيكوسلوفاكيا سابقا، وكتب عليه "45 عاما.. في مثل اليوم ولدت ركلة الترجيح بانينكا".

واشتهر بانينكا بأسلوبه الفني غير المعتاد في تنفيذ الركلة أمام ألمانيا في بطولة أوروبا عام 1976، والتي رجحت كفة منتخب بلاده تشيكوسلوفاكيا حينئذ وقادته إلى لقبه الدولي الوحيد بعد أن سجل ركلة الترجيح الحاسمة في شباك الحارس الألماني الأسطوري سيب ماير في المباراة النهائية.

وسار على خطى بانينكا كثير من لاعبي كرة القدم في مختلف أندية العالم، حيث تشتهر التسديدة حاليا باسم "بانينكا"، وتعتمد على تسديد الكرة ساقطة وضعيفة في منتصف المرمى على اعتبار أن الحارس سيتجه بقوة ناحية اليمين أو ناحية اليسار كما يفعل الحراس غالبا في ركلات الجزاء أو الترجيح.

وكثيرا ما يخفق اللاعبون في تنفيذها بالطريقة المثالية التي أدّاها بها بانينكا بهدوء وثبات يحسد عليه.

 

المصدر : وكالة سند

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