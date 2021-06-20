سجل ألفارو موراتا هدفا في الشوط الأول، وأدرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل بعد الاستراحة، لتخرج إسبانيا بالتعادل 1-1 مع بولندا في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم السبت، وتبقى فرصة كل منتخبات المجموعة الخامسة قائمة في التأهل.
وسجل موراتا هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة 25، بعدما قابل تمريرة من جيرار مورينو داخل منطقة الجزاء. واحتسب مساعد الحكم تسللا في البداية ليؤجل احتفال اللاعبين، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويحتسب الهدف.
⚽️🥅 موراتا أخيراً يُسجل والـ"VAR" يؤكد صحة الهدف#إسبانيا_بولندا | #يورو2020 pic.twitter.com/GsIv5vB5sl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 19, 2021
وتعادل ليفاندوفسكي بضربة رأس متقنة بعد تمريرة من كميل يوجفياك في الدقيقة 54، وبعد 4 دقائق سدد مورينو ركلة جزاء لإسبانيا ارتدت من القائم، ثم أهدر موراتا فرصة من متابعة الكرة، إلى جانب بعض الفرص الأخرى.
🥅 مورينو يصيب القائم وموراتا يطيح بها بعيداً #إسبانيا_بولندا | #يورو2020 pic.twitter.com/2rGUpj2II1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 19, 2021
وحافظت السويد على صدارة المجموعة الخامسة بـ4 نقاط، ثم تملك سلوفاكيا 3 نقاط، وتأتي إسبانيا بالمركز الثالث برصيد نقطتين من تعادلين مخيبين لآمال جماهيرها، مقابل نقطة وحيدة لبولندا.
وفي الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل، ستلعب السويد مع بولندا، بينما تلعب إسبانيا ضد سلوفاكيا.