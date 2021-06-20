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ليفاندوفسكي يقتنص التعادل لبولندا أمام إسبانيا وموراتا يواصل إهدار الفرص السهلة

موراتا يندب حظه بعد إحدى الفرص التي أهدرها (رويترز)
موراتا يندب حظه بعد إحدى الفرص التي أهدرها (رويترز)
19/6/2021-|آخر تحديث: 20/6/202112:29 AM (مكة المكرمة)

سجل ألفارو موراتا هدفا في الشوط الأول، وأدرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل بعد الاستراحة، لتخرج إسبانيا بالتعادل 1-1 مع بولندا في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم السبت، وتبقى فرصة كل منتخبات المجموعة الخامسة قائمة في التأهل.

وسجل موراتا هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة 25، بعدما قابل تمريرة من جيرار مورينو داخل منطقة الجزاء. واحتسب مساعد الحكم تسللا في البداية ليؤجل احتفال اللاعبين، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويحتسب الهدف.

وتعادل ليفاندوفسكي بضربة رأس متقنة بعد تمريرة من كميل يوجفياك في الدقيقة 54، وبعد 4 دقائق سدد مورينو ركلة جزاء لإسبانيا ارتدت من القائم، ثم أهدر موراتا فرصة من متابعة الكرة، إلى جانب بعض الفرص الأخرى.

وحافظت السويد على صدارة المجموعة الخامسة بـ4 نقاط، ثم تملك سلوفاكيا 3 نقاط، وتأتي إسبانيا بالمركز الثالث برصيد نقطتين من تعادلين مخيبين لآمال جماهيرها، مقابل نقطة وحيدة لبولندا.

وفي الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل، ستلعب السويد مع بولندا، بينما تلعب إسبانيا ضد سلوفاكيا.

المصدر : رويترز
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