البث الحي
كرة قدم

لابورتا يطلق جرس الإنذار في برشلونة بسبب الرواتب والديون

لابورتا قال إن كل الاحتمالات ممكنة لمواجهة الوضع المعقد في النادي (غيتي)
لابورتا قال إن كل الاحتمالات ممكنة لمواجهة الوضع المعقد في النادي (غيتي)
20/6/2021-|آخر تحديث: 20/6/202107:31 PM (مكة المكرمة)

قال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إنه تفاجأ من وضعية الفريق، وأكد أن الوضع أسوأ مما توقع، وحذر من أن كل الاحتمالات ممكنة من أجل إنقاذ الفريق.

وتحدث لابورتا في حوار لصحيفة "لافانغارديا" الإسبانية عن أبرز النقاط التي سيتطرق إليها خلال مداخلته اليوم الأحد أمام أعضاء النادي، في أول لقاء معهم منذ وصوله إلى رئاسة الفريق في مارس/ آذار الماضي.

ووفقا لمقاطع من الحوار نشرته صحيفتا "ماركا" (MARCA) و"موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo)، قال لابورتا "النادي أسوأ مما توقعت، هناك عقود تكبلنا. توجد أشياء تحتاج لتفسير، يظهر الأشخاص أنفسهم دائما في العقود، لا أستبعد أي إجراء. سنشرح كل شيء لأننا إذا لم نقم بالأمر فسنكون متواطئين".

وأكد رئيس النادي الكتالوني أنه من الضروري العمل على تقليص الرواتب التي تكلف الفريق أموالا ضخمة، وقال "وجدنا الكثير من الموظفين برواتب قديمة، وهو ما يمنحهم فرصة للتلاعب، يمكن تغيير العقود الحالية أو إعادة تنظيمها. لا شيء مستبعد لمصلحة برشلونة. بين الرواتب والنفقات نصل إلى 650 مليون يورو، وهو رقم أعلى من دخل النادي".

وكشف نادي برشلونة مؤخرا عن ديون بلغت مليار يورو، جزء كبير منها قصيرة الأجل، وهو ما أثار مخاوف من الوضع المالي للنادي الذي كان يتوقع قبل جائحة كورونا أن يكون أول فريق تتخطى مداخيله مليار يورو.

من جانب آخر، تحدث لابورتا عن قضية تجديد عقد النجم الأول للفريق ليونيل ميسي، وقال "أود أن يخبرنا ميسي بموافقته على التجديد في أقرب وقت ممكن، سيساعدنا ذلك كثيرا، وأنا ممتن له على رغبته في البقاء".

ورغم الوضعية المالية الصعبة، أكد رئيس برشلونة الاستمرار في إبرام صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الحالية، وقال "سيكون هناك 3 أو 4 تعاقدات أخرى".

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

دراما وإثارة حتى اللحظات الأخيرة.. هكذا غير الهولندي فينالدوم وجهته من برشلونة إلى سان جيرمان

إحدى قصص الميركاتو الصيفي المجنونة قاب قوسين من كتابة الفصل الأخير منها، بعدما قرر الهولندي جيجي فينالدوم اللاعب السابق لليفربول تغيير وجهته المستقبلية من برشلونة إلى سان جيرمان، بحسب مصادر صحفية.

6/6/2021

الصحافة الإسبانية تكشف عن العقد الجديد لميسي مع برشلونة ومالك إنتر ميامي متفائل بانضمامه لفريقه

كشفت الصحافة الإسبانية عن بعض تفاصيل العقد المقدم من نادي برشلونة لقائده المخضرم ليونيل ميسي، في حين أعرب جورجي ماس شريك ديفيد بيكام في ملكية نادي إنتر ميامي الأميركي عن تفائله بانضمام ميسي إلى فريقه.

10/6/2021

بالفيديو- هزائم تاريخية وكوارث دفاعية وتعاقدات ارتجالية.. أين الخطأ في برشلونة؟

كانت الخسارة أمام سيلتا فيغو في كامب نو -أمس الأحد- الهزيمة السابعة لبرشلونة هذا الموسم، وهو العدد الأكبر منذ موسم 2007-2008، مما يعني أن الفريق يمكن أن ينهي الدوري الإسباني لكرة القدم بالمركز الثالث.

17/5/2021

اليويفا يوقف إجراءات عقابية ضد يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة بسبب دوري السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء أن لجنة الاستئناف المستقلة التابعة له أوقفت إجراءات عقابية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس عقب محاولتهم إطلاق دوري السوبر الانفصالي.

10/6/2021
المزيد من كرة قدم

بالفيديو- “هل نسيت زيدان ورونالدينيو؟”.. لمسة رونالدو الفنية بالكعب تجدد الجدل حول مهاراته الفنية ومقارنته بميسي

رونالدو الهداف التاريخي للعالم (غيتي)

30 مباراة دون هزيمة والعلامة الكاملة في يورو 2020.. مانشيني: المنتخب الإيطالي متأخر

فرحة المنتخب الإيطالي بعد الفوز على ويلز (رويترز)

"اسمي ممفيس".. مهاجم برشلونة الجديد وقصة رفض كتابة اسم عائلته على قميصه

والد ممفيس هجره وهو في الرابعة من عمره (رويترز)

سويسرا هزمت تركيا.. إيطاليا تفوز على ويلز وتترافقان لثمن نهائي يورو 2020

إيطاليا فازت بمبارياتها الثلاث في دور المجموعات (رويترز)
الأكثر قراءة

الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر

(الجزيرة)

شاهد- قرية عراقية يولد أطفالها بلا شعر.. وهذا هو السبب

انتكاسة لليمين المتطرف في الانتخابات المحلية الفرنسية

نتائج الحزب اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان جاءت أدنى من التوقعات (رويترز)

عندما غنى عبد الحليم بعد أم كلثوم، فقال: شرف أم مقلب؟

عبد الحليم حافظ تحل ذكرى ميلاده اليوم 21 يونيو/حزيران 1929 (مواقع التواصل)