اقترب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي من بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه 1-صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي السبت في الدار البيضاء.

وفي ملعب محمد الخامس الرياضي، أحرز المهاجم الصربي سمير نوركوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية، لكن الحكم تشاور مع حكم الفيديو المساعد قبل احتساب الهدف.

وسيحتاج كايزر تشيفز للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة على أرضه يوم الجمعة المقبل، للتأهل إلى المباراة النهائية.

وفي وقت سابق السبت، فاز الأهلي المصري حامل اللقب خارج أرضه أيضا على الترجي التونسي 1-صفر في ذهاب قبل النهائي.