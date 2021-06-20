وصفه بالملهم والقدوة.. غريزمان يشيد برونالدو

قال أنطوان غريزمان، لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو "مصدر إلهام للجميع".

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره البرتغالي في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020″، في مباراة ستكون مكررة لنهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2016″، والتي شهدت فوز المنتخب البرتغالي بهدف نظيف في الوقت الإضافي، رغم أن رونالدو لم يكمل المباراة بسبب الإصابة.

ولعب المنتخبان، يوم أمس السبت؛ لكنهما فشلا في تحقيق النتائج التي يريدونها. وتمكن المنتخب الفرنسي من التعادل 1-1 مع المنتخب المجري في بودابست، بينما خسر المنتخب البرتغالي أمام المنتخب الألماني 2-4.

واستطاع رونالدو أن يضع المنتخب البرتغالي في المقدمة في ميونخ، رافعا رصيد أهدافه في البطولة إلى 3 أهداف من مباراتين، بينما سجل حاليا 107 أهداف دوليا، بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم الإيراني علي دائي.

وسجل رونالد حتى الآن 19 هدفا في بطولات كأس العالم واليورو، ولم يسجل أي لاعب أوروبي آخر أهدافا أكثر في البطولتين، علما بان ميروسلاف كلوزه لاعب المنتخب الألماني السابق سجل عدد الأهداف نفسه.

وتركت مباريات الأمس المجموعة السادسة متوازنة، حيث يحتاج المنتخب الفرنسي للتغلب على نظيره البرتغالي لضمان صدارة الترتيب، بينما الخسارة قد تجعله يتراجع للمركز الثالث.

وبغض النظر عما سيحدث يوم الأربعاء، أشاد غريزمان برونالدو، وكذلك زميله بفريق برشلونة ليونيل ميسي، ووصفهما بالقوة الملهمة.

وقال غريزمان -في مؤتمر صحفي- "إنه مصدر إلهام للجميع".

وأضاف "ما يفعله في عمر 36 عاما يعد استثنائيا. هو وميسي، لن يوجد أي لاعب مثلهما، نحن محظوظون لمقابلتهما في الملعب".

وختم "هو لاعب مكتمل، مثال لكل اللاعبين الشباب والكبار، يمكنه أن يكون بمثابة القدوة للعديد من الشباب الصغير".