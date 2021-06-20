البث الحي
كرة قدم

شاهد- في مواجهة ألمانيا والبرتغال.. رونالدو الخرافي قطع 100 متر في 11 ثانية

رونالدو سجل هدفا وصنع آخر في مواجهة ألمانيا والبرتغال (رويترز)
رونالدو سجل هدفا وصنع آخر في مواجهة ألمانيا والبرتغال (رويترز)
20/6/2021-|آخر تحديث: 20/6/202108:44 PM (مكة المكرمة)

رغم أن منتخب البرتغال خسر 2-4 من منتخب ألمانيا في "يورو 2020″، غير أن النجم كريستيانو رونالدو قدم أداء مميزا في المباراة، بتسجيله هدفا وصناعته الآخر.

وفي الدقيقة 15 من المواجهة، احتسب الحكم ركلة ركنية لمنتخب ألمانيا، وكان رونالدو في منطقة جزاء بلاده يؤدي دوره الدفاعي؛ لكن أحد زملاء "صاروخ ماديرا" قطع الكرة، وبدأ بشن هجمة معاكسة، وخلال الهجمة، ركض "الدون" بسرعة 32 كيلومترا في الساعة وقطع 100 متر في 11 ثانية، ليستلم تمريرة حاسمة من زميله دييغو غوتا ويسجل الهدف.

يذكر أن رونالدو البالغ (36 عاما) هو هداف البطولة الحالية بثلاثة أهداف، والهداف التاريخي للبطولة بـ12 هدفا.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

يويفا يُذكر المنتخبات بالالتزامات التعاقدية مع الرعاة بعد واقعة رونالدو

رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على إزاحة كريستيانو رونالدو قائد البرتغال زجاجة كوكاكولا أثناء مؤتمر صحفي في بطولة أوروبا الحالية بإبلاغ المنتخبات أن لديها التزامات تعاقدية تجاه رعاة البطولة.

17/6/2021
المزيد من كرة قدم

بالفيديو- “هل نسيت زيدان ورونالدينيو؟”.. لمسة رونالدو الفنية بالكعب تجدد الجدل حول مهاراته الفنية ومقارنته بميسي

رونالدو الهداف التاريخي للعالم (غيتي)

30 مباراة دون هزيمة والعلامة الكاملة في يورو 2020.. مانشيني: المنتخب الإيطالي متأخر

فرحة المنتخب الإيطالي بعد الفوز على ويلز (رويترز)

"اسمي ممفيس".. مهاجم برشلونة الجديد وقصة رفض كتابة اسم عائلته على قميصه

والد ممفيس هجره وهو في الرابعة من عمره (رويترز)

سويسرا هزمت تركيا.. إيطاليا تفوز على ويلز وتترافقان لثمن نهائي يورو 2020

إيطاليا فازت بمبارياتها الثلاث في دور المجموعات (رويترز)
الأكثر قراءة

الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر

(الجزيرة)

شاهد- قرية عراقية يولد أطفالها بلا شعر.. وهذا هو السبب

انتكاسة لليمين المتطرف في الانتخابات المحلية الفرنسية

نتائج الحزب اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان جاءت أدنى من التوقعات (رويترز)

عندما غنى عبد الحليم بعد أم كلثوم، فقال: شرف أم مقلب؟

عبد الحليم حافظ تحل ذكرى ميلاده اليوم 21 يونيو/حزيران 1929 (مواقع التواصل)