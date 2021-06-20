شاهد- في مواجهة ألمانيا والبرتغال.. رونالدو الخرافي قطع 100 متر في 11 ثانية

رغم أن منتخب البرتغال خسر 2-4 من منتخب ألمانيا في "يورو 2020″، غير أن النجم كريستيانو رونالدو قدم أداء مميزا في المباراة، بتسجيله هدفا وصناعته الآخر.

وفي الدقيقة 15 من المواجهة، احتسب الحكم ركلة ركنية لمنتخب ألمانيا، وكان رونالدو في منطقة جزاء بلاده يؤدي دوره الدفاعي؛ لكن أحد زملاء "صاروخ ماديرا" قطع الكرة، وبدأ بشن هجمة معاكسة، وخلال الهجمة، ركض "الدون" بسرعة 32 كيلومترا في الساعة وقطع 100 متر في 11 ثانية، ليستلم تمريرة حاسمة من زميله دييغو غوتا ويسجل الهدف.

يذكر أن رونالدو البالغ (36 عاما) هو هداف البطولة الحالية بثلاثة أهداف، والهداف التاريخي للبطولة بـ12 هدفا.