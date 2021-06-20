البث الحي
كرة قدم

سويسرا هزمت تركيا.. إيطاليا تفوز على ويلز وتترافقان لثمن نهائي يورو 2020

إيطاليا فازت بمبارياتها الثلاث في دور المجموعات (رويترز)
إيطاليا فازت بمبارياتها الثلاث في دور المجموعات (رويترز)
20/6/2021-|آخر تحديث: 20/6/202111:05 PM (مكة المكرمة)

بالعلامة الكاملة، تصدرت إيطاليا المجموعة الأولى في "يورو 2020″، بتحقيقها الفوز على ويلز بهدف نظيف في الجولة الثالثة من دور المجموعات مصطحبة معها ويلز التي حلت ثانية في المجموعة بفارق الأهداف أمام سويسرا.

وسيطر "الآتزوري"على الكرة خلال معظم أوقات المباراة، وهو ما أسفر عن هدف مميز بأقدام اللاعب ماتيو بيسينا (39).

وصعدت ويلز إلى الدور الثاني رفقة إيطاليا بفضل عامل فارق الأهداف عن سويسرا صاحبة الرصيد نفسه من النقاط، والتي فازت على تركيا 3-1.

سويسرا تحدد مصيرها في التأهل إلى ثمن النهائي عقب نهاية مباريات دور المجموعات (غيتي)

وحلق الأتزوري بذلك في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وبشباك نظيف، في الوقت الذي أحرز الفريق 7 أهداف، فيما تأهلت ويلز إلى الدور القادم بعد أن ضمنت المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام سويسرا التي أنهت مشاركتها في المركز الثالث، وستنتظر تحديد مصيرها في التأهل إلى ثمن النهائي عقب نهاية مباريات دور المجموعات.

وفي إطار الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى أيضا، حقق المنتخب السويسري فوزه الأول في البطولة عقب تفوقه على نظيره التركي 3-1.

وافتتح "حارس سفيروفيتش" التسجيل لسويسرا بعد 6 دقائق، عندما استلم تمريرة ستيفن تسوبر، وسدد كرة منخفضة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وعززت سويسرا من تقدمها في الدقيقة 26 بواسطة شيردان شاكيري.

وأضاف شاكيري هدفه الثاني في الدقيقة 68، عندما حول تمريرة عرضية داخل المرمى بعد دقائق من تقليص عرفان الفارق لتركيا.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

يويفا يستعد بخطة طوارئ لنهائي يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن لديه خطة طوارئ بديلة خاصة بالمباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020) تتضمن نقل المباراة من ملعب ويمبلي في لندن إلى مكان آخر.

18/6/2021
المزيد من كرة قدم

بالفيديو- “هل نسيت زيدان ورونالدينيو؟”.. لمسة رونالدو الفنية بالكعب تجدد الجدل حول مهاراته الفنية ومقارنته بميسي

رونالدو الهداف التاريخي للعالم (غيتي)

30 مباراة دون هزيمة والعلامة الكاملة في يورو 2020.. مانشيني: المنتخب الإيطالي متأخر

فرحة المنتخب الإيطالي بعد الفوز على ويلز (رويترز)

"اسمي ممفيس".. مهاجم برشلونة الجديد وقصة رفض كتابة اسم عائلته على قميصه

والد ممفيس هجره وهو في الرابعة من عمره (رويترز)

شاهد- في مواجهة ألمانيا والبرتغال.. رونالدو الخرافي قطع 100 متر في 11 ثانية

رونالدو سجل هدفا وصنع آخر في مواجهة ألمانيا والبرتغال (رويترز)
الأكثر قراءة

الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر

(الجزيرة)

شاهد- قرية عراقية يولد أطفالها بلا شعر.. وهذا هو السبب

انتكاسة لليمين المتطرف في الانتخابات المحلية الفرنسية

نتائج الحزب اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان جاءت أدنى من التوقعات (رويترز)

عندما غنى عبد الحليم بعد أم كلثوم، فقال: شرف أم مقلب؟

عبد الحليم حافظ تحل ذكرى ميلاده اليوم 21 يونيو/حزيران 1929 (مواقع التواصل)