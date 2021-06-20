سويسرا هزمت تركيا.. إيطاليا تفوز على ويلز وتترافقان لثمن نهائي يورو 2020

بالعلامة الكاملة، تصدرت إيطاليا المجموعة الأولى في "يورو 2020″، بتحقيقها الفوز على ويلز بهدف نظيف في الجولة الثالثة من دور المجموعات مصطحبة معها ويلز التي حلت ثانية في المجموعة بفارق الأهداف أمام سويسرا.

وسيطر "الآتزوري"على الكرة خلال معظم أوقات المباراة، وهو ما أسفر عن هدف مميز بأقدام اللاعب ماتيو بيسينا (39).

وصعدت ويلز إلى الدور الثاني رفقة إيطاليا بفضل عامل فارق الأهداف عن سويسرا صاحبة الرصيد نفسه من النقاط، والتي فازت على تركيا 3-1.

سويسرا تحدد مصيرها في التأهل إلى ثمن النهائي عقب نهاية مباريات دور المجموعات (غيتي)

وحلق الأتزوري بذلك في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وبشباك نظيف، في الوقت الذي أحرز الفريق 7 أهداف، فيما تأهلت ويلز إلى الدور القادم بعد أن ضمنت المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام سويسرا التي أنهت مشاركتها في المركز الثالث، وستنتظر تحديد مصيرها في التأهل إلى ثمن النهائي عقب نهاية مباريات دور المجموعات.

وفي إطار الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى أيضا، حقق المنتخب السويسري فوزه الأول في البطولة عقب تفوقه على نظيره التركي 3-1.

وافتتح "حارس سفيروفيتش" التسجيل لسويسرا بعد 6 دقائق، عندما استلم تمريرة ستيفن تسوبر، وسدد كرة منخفضة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وعززت سويسرا من تقدمها في الدقيقة 26 بواسطة شيردان شاكيري.

وأضاف شاكيري هدفه الثاني في الدقيقة 68، عندما حول تمريرة عرضية داخل المرمى بعد دقائق من تقليص عرفان الفارق لتركيا.