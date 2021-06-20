رئيس الوزراء القطري: الاستعدادات لاستضافة مونديال قطر تسير بوتيرة متسارعة

قال الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، إن بلاده جاهزة لاستضافة كأس العالم 2022.

وأكد -في لقاء مع الصحف القطرية- أنّ الدولة جاهزة لاستضافة المونديال من كافة النواحي، مشيرا إلى أن الاستعدادات تسير بوتيرة متسارعة.

وأضاف رئيس مجلس الوزاء القطري، أنّه "رغم تداعيات وباء كورونا الذي أثر بعض الشيء، إلا أنّ قطر نجحت لأنها بدأت في الاستعدادات مبكرا".

وختم بأنّ قطر تُجري مفاوضات من أجل الحصول على مليون لقاح لتطعيم الجماهير التي لم تتمكن من أخذ اللقاح في بلدانها، وتأتي إلى قطر من أجل حضور مباريات المونديال.