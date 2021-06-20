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"اسمي ممفيس".. مهاجم برشلونة الجديد وقصة رفض كتابة اسم عائلته على قميصه

والد ممفيس هجره وهو في الرابعة من عمره (رويترز)
والد ممفيس هجره وهو في الرابعة من عمره (رويترز)
20/6/2021

انضم النجم الهولندي ممفيس ديباي، مجانا إلى برشلونة قبل أيام، ولكن مهاجم ليون السابق يرفض مناداته بـ"ديباي" ويصر على أن اسمه ممفيس فقط.

ومنذ 9 سنوات، يرفض الهولندي السابق كتابة اسم عائلته على قميصه ويكتفي فقط باسمه الأول.

لكن ما الأسباب التي يتذرع بها المهاجم السابق لمانشستر يونايتد؟

فقد رفض ممفيس، الارتباط باسم والده دينيس ديباي الذي هجره منذ أن كان في الرابعة من عمره.

"لا تنادوني ديباي.. نادوني ممفيس"، بهذه الكلمات، صرح المهاجم الهولندي -في مقابلة سابقة- لشبكة "بي بي سي" (BBC) البريطانية.

وأضاف متحدثا عن والده، "لن أسامحه أبدا"، رافضا أن يروي تفاصيل اعتبرها مخجلة لما كان يحدث في بيته، مشيرا إلى أنه تجاوز ذلك.

وبانضمامه إلى العملاق الكتالوني بات ممفيس (27 عاما) ثالث صفقة حرة لبرشلونة هذا الصيف بعد المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والمدافع الإسباني إريك غارسيا، من مانشستر سيتي.

كما دفع النادي 9 ملايين يورو لتفعيل بند إعادة الظهير الأيمن البرازيلي إيميرسون من ريال بيتيس.

وكان ديباي، هدفا لمواطنه المدرب رونالد كومان الذي أشرف عليه في المنتخب الوطني.

وارتبط المهاجم بالانتقال إلى ملعب "كامب نو" مطلع الموسم الماضي مقابل 25 مليون يورو وفقًا لتقارير صحفية وبصفقة أقل قيمة في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن النادي فضّل الانتظار حتى انتهاء عقده.

وسجل ديباي 20 هدفًا في 38 مباراة مع ليون الموسم الماضي، و4 في آخر 5 مباريات مع الطواحين الهولندية.

المصدر : مواقع إلكترونية

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