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أفريقيا تمضي قدما في خطة إطلاق دوري السوبر

الكاف: تابعنا محاولات بعض الأندية الأوروبية الكبرى لإطلاق دوري سوبر أوروبي وسنستفيد من تجربتها والصعوبات التي واجهتها (الأناضول)
الكاف: تابعنا محاولات بعض الأندية الأوروبية الكبرى لإطلاق دوري سوبر أوروبي وسنستفيد من تجربتها والصعوبات التي واجهتها (الأناضول)
20/6/2021

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد إنه يمضي قدما في خطط إطلاق دوري السوبر القاري، رغم انهيار مشروع مشابه في أوروبا بعد احتجاجات جماهيرية.

وقال الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكاف الجديد إن "فكرة دوري السوبر الأفريقي -التي طرحها لأول مرة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)- ضرورية لتطوير اللعبة في القارة، وجعلها مجدية اقتصاديا".

وأضاف -في بيان- "نحن نقيّم الوضع ونجري مناقشات أولية لإطلاق دوري سوبر أفريقي شامل ومدعوم على نطاق واسع ومفيد".

وختم "تابعنا محاولات بعض الأندية الأوروبية الكبرى لإطلاق دوري سوبر أوروبي، وسنستفيد من تجربتها والصعوبات التي واجهتها".

المصدر : وكالات

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