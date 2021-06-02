وضع كورونا فيها ليس أفضل حالا.. كوبا أميركا في 4 مدن برازيلية

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، مساء أمس الثلاثاء، 4 مدن برازيلية ستسضيف فعاليات كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا).

وأكد أليخاندرو دومينغيز رئيس "كونميبول" -في تسجيل فيديو عبر تويتر- أن مدن برازيليا وكويابا وغويانيا وريو دي جانيرو ستستضيف فعاليات البطولة القارية.

وستقام المباريات دون حضور الجماهير ووسط بروتوكولات صحية مشددة.

وأعلن كونميبول أمس الأول الاثنين استضافة البرازيل النسخة المقبلة لكوبا أميركا من 13 الشهر الجاري وحتى 10 الشهر المقبل، بعد استبعاد الأرجنتين وكولومبيا من الاستضافة المشتركة.

وسبب استبعاد الأرجنتين ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في حين استبعدت كولومبيا نظرا إلى حالة التوتر السياسي التي تشهدها البلاد.

ولكن البرازيل أيضا تأثرت بصورة كبيرة جراء الجائحة، إذ شهدت أول من أمس الاثنين 874 حالة وفاة بسبب كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى نحو نصف مليون منذ بداية الأزمة الصحية، وتحتل المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر تضررا من كورونا بعد الولايات المتحدة الأميركية.

وأدى قرار إسناد "كوبا أميركا" إلى البرازيل إلى حالة من الانتقادات في البلاد.

وناشد سيناتور برازيلي أمس الثلاثاء النجم نيمار معارضة مخطط بلاده لاستضافة كوبا أميركا.

وطلب السيناتور رينان كالهيروس من نيمار رفض مخطط إقامة كوبا أميركا في البرازيل، وذلك خلال جلسة للجنة التحقيق البرلمانية بشأن فيروس كورونا، علما أنه يشغل أيضا منصب المتحدث باسم اللجنة.

وقال كالهيروس "نيمار أود التحدث إليك، لا توافق على إقامة كوبا أميركا في البرازيل، هي ليست بطولة ترغب أن تخوضها الآن، نريد أن نلعب بطولة التطعيم، عليك أن تسجل الأهداف وأن تغير هذه النتيجة".

وتسير البرازيل بسرعة بطيئة جدا في إجراءات تلقيح المواطنين ضد كورونا إذ تلقى 10.48% فقط من السكان الجرعة الكاملة للقاح.