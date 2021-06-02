غير راض بالفوز فقط بالبريميرليغ.. مانشستر سيتي مستعد لمزيد من الإنفاق

قال خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن النادي سينفق أموالا في مرحلة الانتقالات من أجل إيجاد بديل للمهاجم سيرجيو أغويرو وتحسين جودة التشكيلة.

وسينضم المهاجم الأرجنتيني الدولي أغويرو، هداف سيتي عبر العصور بـ260 هدفا، إلى برشلونة بعقد يمتد عامين في يوليو/تموز بعد انتهاء تعاقده مع "السيتيزنز".

وأبلغ المبارك موقع المان سيتي على الإنترنت أمس الثلاثاء "فقدنا أسطورة مهمة هو سيرجيو أغويرو. من الصعب جدا سد هذه الفجوة، لكني واثق أننا سنعثر على اللاعب المناسب لخلافته".

وأضاف "هناك مراكز أخرى في الفريق بحاجة إلى أن نستثمر فيها بكل وضوح. لن نضم العديد من اللاعبين، الأمر لا يتعلق بالعدد بل بالجودة".

وتابع "من الأشياء التي تعلمتها على مرّ السنين أنك بحاجة إلى جلب مواهب باستمرار إلى الفريق والتحديث بخاصة عندما تكون في مستوى عال وعندما تكون على القمة".

وفاز المان سيتي بلقبه الثالث في الدوري في 4 سنوات هذا الموسم متفوقا بفارق 12 نقطة على غريمه مانشستر يونايتد، لكنه خسر أمام تشلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المبارك إن سيتي -الذي فاز أيضا بكأس رابطة الأندية الإنجليزية- لن يقف ساكنا رغم نجاحه المحلي.

وتابع "بعد الفوز بالدوري لن نتوقف ونشعر بالرضا. هذا سيكون أكبر خطأ.. هذا هو الوقت المناسب لإرسال رسالة قوية مفادها أنك غير راض لمجرد الفوز بالدوري".