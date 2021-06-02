البث الحي
كرة قدم

غير راض بالفوز فقط بالبريميرليغ.. مانشستر سيتي مستعد لمزيد من الإنفاق

مانشستر سيتي خسر الشهر الماضي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي (غيتي)
مانشستر سيتي خسر الشهر الماضي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي (غيتي)
2/6/2021

قال خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن النادي سينفق أموالا في مرحلة الانتقالات من أجل إيجاد بديل للمهاجم سيرجيو أغويرو وتحسين جودة التشكيلة.

وسينضم المهاجم الأرجنتيني الدولي أغويرو، هداف سيتي عبر العصور بـ260 هدفا، إلى برشلونة بعقد يمتد عامين في يوليو/تموز بعد انتهاء تعاقده مع "السيتيزنز".

وأبلغ المبارك موقع المان سيتي على الإنترنت أمس الثلاثاء "فقدنا أسطورة مهمة هو سيرجيو أغويرو. من الصعب جدا سد هذه الفجوة، لكني واثق أننا سنعثر على اللاعب المناسب لخلافته".

وأضاف "هناك مراكز أخرى في الفريق بحاجة إلى أن نستثمر فيها بكل وضوح. لن نضم العديد من اللاعبين، الأمر لا يتعلق بالعدد بل بالجودة".

وتابع "من الأشياء التي تعلمتها على مرّ السنين أنك بحاجة إلى جلب مواهب باستمرار إلى الفريق والتحديث بخاصة عندما تكون في مستوى عال وعندما تكون على القمة".

وفاز المان سيتي بلقبه الثالث في الدوري في 4 سنوات هذا الموسم متفوقا بفارق 12 نقطة على غريمه مانشستر يونايتد، لكنه خسر أمام تشلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المبارك إن سيتي -الذي فاز أيضا بكأس رابطة الأندية الإنجليزية- لن يقف ساكنا رغم نجاحه المحلي.

وتابع "بعد الفوز بالدوري لن نتوقف ونشعر بالرضا. هذا سيكون أكبر خطأ.. هذا هو الوقت المناسب لإرسال رسالة قوية مفادها أنك غير راض لمجرد الفوز بالدوري".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

شاهد- تضارب بالأيدي وتحطيم كراسي بين جماهير مانشستر سيتي وتشلسي.. أجواء ملتهبة قبل نهائي أبطال أوروبا

شهدت مدينة بورتو البرتغالية التي تحتضن الليلة نهائي دوري أبطال أوروبا، معركة بكل ما للكلمة من معنى استخدم خلالها جماهير مانشستر سيتي وتشلسي الأيدي والعصي والكراسي وكل ما ملكت أيمانهم.

29/5/2021
المزيد من كرة قدم

البرازيلي إيمرسون.. صفقة جديدة أخرى لبرشلونة

إيمرسون ينتقل إلى برشلونة قادما من ريال بيتيس (مواقع التواصل)

ريال مدريد الموسم المقبل.. اسم كبير قادم وآخرون راحلون

ريال مدريد لن يتعاقد مع لاعب بمركز قلب الدفاع أو آخر بخط الوسط (غيتي)

عراب دوري الأبطال لاعبا ومدربا.. كارلو أنشيلوتي يعود إلى ريال مدريد

أنشيلوتي توّج بلقب دوري الأبطال عدة مرات لاعبا ومدربا (رويترز)

وضع كورونا فيها ليس أفضل حالا.. كوبا أميركا في 4 مدن برازيلية

بطولة كوبا أميركا سحبت من الأرجنتين بسبب كورونا ومن كولومبيا بسبب الاحتجاجات المحلية (غيتي)
الأكثر قراءة

أعراض الفطر الأسود.. 18 علامة على الإصابة بالمرض

جواز سفر كورونا.. ما هو؟ كيف يعمل؟ ما الدول العربية التي ستطبقه؟

الليرة التركية عند أدنى مستوى.. فماذا عن “بشرى” النفط التي أعلن عنها أردوغان؟

أردوغان: أبواب تركيا مفتوحة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار (وكالة الأناضول)
logo

دماء قصر الرحاب.. لماذا انتهت الملَكية في العراق بمجزرة مروّعة؟!