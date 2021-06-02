عراب دوري الأبطال لاعبا ومدربا.. كارلو أنشيلوتي يعود إلى ريال مدريد

بعد عودة الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد لفترة ثانية خلفا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، تباينت الآراء بشأن عودته لتدريب الفريق الذي توّج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، ولكن الجميع اتفقوا على أن هذا المدرب المخضرم هو "عراب" المسابقة القارية الأم.

فمن هو كارلو أنشيلوتي -المولود في العاشر من يونيو/حزيران 1959 في ريجيولو بإيطاليا- الذي غادر إيفرتون ووقع عقدا لمدة 3 سنوات مع "الملكي"؟

مسيرته لاعبا وبداياته في التدريب

– لعب أنشيلوتي في خط وسط بارما وروما وميلان، وساعد روما على الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي عام 1983 وبأربعة ألقاب بكأس إيطاليا قبل أن ينضم إلى ميلان.

– فاز بلقبين آخرين للدوري مع ميلان، إلى جانب فوزه مرتين متتاليتين بكأس أوروبا عامي 1989 و1990.

– خاض أنشيلوتي 26 مباراة دولية مع إيطاليا، وسجل هدفا واحدا، ولعب في كأس العالم 1990.

– أصبح مدربا لأول مرة مع فريق ريجيانا في 1995، وقاد الفريق للصعود لدوري الدرجة الأولى الإيطالي قبل أن ينضم إلى بارما في الموسم التالي واحتل المركز الثاني في دوري الأضواء الإيطالي في أول مواسمه.

مع يوفنتوس وميلان

– حل أنشيلوتي بديلا لمارشيلو ليبي مع يوفنتوس في فبراير/شباط 1999، لكنه أخفق في معادلة النجاحات السابقة لسلفه. عاد أنشيلوتي إلى سان سيرو مدربا لميلان في 2001.

– نال لقبين بدوري أبطال أوروبا، ولقبًا في الدوري الإيطالي، ولقبا بكأس إيطاليا وكأس العالم للأندية عام 2007.

– في أواخر مايو/أيار 2009 أعلن أنشيلوتي رحيله عن ميلان عقب قيادته الفريق لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإيطالي.

– بعد يوم واحد خلف أنشيلوتي المدرب غوس هيدينك في تدريب ميلان.

– درّب تشلسي بعد توقيعه على عقد لمدة 3 سنوات.

ثنائية مع تشيلسي

– فاز تشلسي بالدوري الممتاز في أول مواسم أنشيلوتي مع الفريق، وأكمل الثنائية المحلية في 2009-2010 بالفوز بهدف نظيف على بورتسموث في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

– أقيل أنشيلوتي في مايو/أيار 2011 عقب إنهاء تشيلسي الموسم بفارق 9 نقاط خلف مانشستر يونايتد في ترتيب الدوري الممتاز.

– كما خسر الفريق أمام يونايتد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

مع باريس سان جيرمان

– انضم أنشيلوتي إلى باريس سان جيرمان في ديسمبر/كانون الأول 2011، وأنهى النادي الموسم في الدوري الفرنسي وصيفا للبطل.

– في الموسم التالي قاد أنشيلوتي الفريق إلى الفوز بأول لقب للدوري الفرنسي منذ عام 1994.

مع ريال مدريد

– تعاقد ريال مدريد مع أنشيلوتي في يونيو/حزيران 2013، وقاد النادي للفوز بدوري الأبطال للمرة العاشرة في أول مواسمه مع العملاق الإسباني، إضافة إلى كأس الملك.

– بدا أن أنشيلوتي في طريقه لتحقيق الإنجازات نفسها في الموسم الثاني، حيث سجل ريال رقما قياسيا إسبانيا في عدد الانتصارات المتتالية برصيد 22 فوزا في نهاية 2014، لكن مستواه تراجع بعدها

ليودع دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس، بينما فاز برشلونة بالدوري الإسباني، وأقيل أنشيلوتي قبل عام من انتهاء تعاقده.

مع بايرن ميونخ

– حل أنشيلوتي بدلا من بيب غوارديولا في بايرن في يوليو/تموز 2016.

– قاد بايرن للفوز بلقبه الخامس على التوالي في الدوري الألماني في أول مواسمه، لكنه خسر في ربع نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد.

– أقيل في سبتمبر/أيلول 2017 بعد هزيمة بايرن أمام باريس سان جيرمان في دور المجموعات بدوري الأبطال.

مع نابولي

– عاد أنشيلوتي إلى إيطاليا لتدريب نابولي في مايو/أيار 2018.

– أنهى نابولي الموسم في المركز الثاني بالدوري الإيطالي متأخرا بفارق 11 نقطة عن يوفنتوس، وخرج من ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال.

– أقيل أنشيلوتي في ديسمبر/كانون الأول 2019 بسبب سلسلة من النتائج السيئة في الدوري.

مع إيفرتون

– تولى أنشيلوتي تدريب إيفرتون بعد 11 يوما فقط من رحيله عن نابولي، وقاد الفريق الإنجليزي للمركز 12 في الدوري الممتاز.

– أنهى إيفرتون الموسم الماضي في المركز العاشر، وغادر أنشيلوتي النادي أمس الثلاثاء ليصبح مدربا لريال مدريد للمرة الثانية.