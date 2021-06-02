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ريال مدريد الموسم المقبل.. اسم كبير قادم وآخرون راحلون

ريال مدريد لن يتعاقد مع لاعب بمركز قلب الدفاع أو آخر بخط الوسط (غيتي)
ريال مدريد لن يتعاقد مع لاعب بمركز قلب الدفاع أو آخر بخط الوسط (غيتي)
2/6/2021

قد لا يكون الإيطالي كارلو أنشيلوتي هو الاسم الكبير الوحيد الذي يصل إلى مدريد هذا الصيف، لكن أولوية النادي "الملكي" في الوقت الحالي هي التخلص من بعض لاعبي الفريق الموجودين في التشكيلة والمعارين.

وأوضح باكو غونزاليس -أحد الصحفيين المقربين من إدارة "الميرينغي"- أن "ريال مدريد يضم 33 لاعبا في الفريق الأول الآن. ولا توجد عروض لأي منهم، ولا حتى للبلجيكي إيدن هازارد".

وتابع الصحفي -في حديث إذاعي- أن "التعاقد مع لاعب كبير وعدم بيع أي لاعب سيترك الكثير من الديون على النادي. الخطة هي إبقاء (لوكا) يوفيتش معارا وليس بيعه. اللاعبون -مثل إبراهيم (دياز) وكوبو- لن يواجهوا مشاكل في العثور على أندية. (مارتن) أوديغارد يمكن إعارته مرة أخرى، ويريد روما التعاقد مع بورخا مايورال، لكنه لا يملك 15 مليون يورو قيمة الصفقة".

وأوضح أن "في هذا الصيف، الأندية التي تديرها الدول هي فقط من تملك المال. (داني) سيبايوس قال إنه لا يريد إعارة أخرى. وهناك مفاوضات جارية معه للانتقال إلى ريال بيتيس، لكن الأخير لا يملك الأموال".

نجم كبير

النجم الفرنسي كليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، هو أحد الأسماء التي تم ربطها بالانتقال إلى الريال في سوق الانتقالات الصيفية، لكن لن يكون من السهل على النادي عقد صفقة كبيرة.

وقال غونزاليس "لا يستطيع الريال التعاقد مع مبابي قبل أغسطس/آب، لأن عليه بيع عدد كبير من اللاعبين، وهذا التعاقد سيكون الوحيد، ولن يوقع الريال مع أي لاعب في مركز قلب دفاع لتعويض رحيل سيرجيو راموس، ولن يصل لاعب آخر إلى خط الوسط".

وأشار إلى أنه "لا يمكن لمبابي و(إيرلينغ) هالاند الانضمام في نفس الوقت. لم يتصل ريال مدريد بباريس سان جيرمان لمعرفة قيمة الاستغناء عن مبابي أو إجراء عملية تبادل مع أي لاعب آخر، وهو أمر مستبعد. سيدفع ريال مدريد 200 مليون يورو إذا أراد باريس سان جيرمان ذلك".

المغادرون

ولا يُتوقع أن يكون القائد راموس هو الاسم الكبير الذي يغادر الفريق هذا الصيف، إذ يُتوقع انضمام شريكه في الدفاع؛ الفرنسي رافاييل فاران، ولاعب آخر إليه.

وقال غونزاليس "ريال مدريد يتوقع أن يرحل 3 من أصل 33 في وقت قريب".

وختم "لن يتم التجديد لراموس، ويمكن أن يغادر (رافائيل) فاران إذا وصل عرض له بقيمة تترواح بين 35 و40 مليون يورو".

المصدر : ماركا

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