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كرة قدم

المنتخب الفلسطيني يوجه رسالة مصورة لغزة وحي الشيخ جراح

منتخب فلسطين خلال كأس أمم آسيا الأخيرة (رويترز)
منتخب فلسطين خلال كأس أمم آسيا الأخيرة (رويترز)
2/6/2021

وجّه لاعبو المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، رسالة إلى الشعب الفلسطيني والعالم، وخاصة غزة التي تعرضت لعدوان إسرائيلي، وحي الشيخ جراح الذي يتعرض سكانه للتهجير من سلطات الاحتلال في القدس المحتلة.

ونشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، مقطع فيديو، يظهر فيه عدد من لاعبي المنتخب الوطني الذي يلقبه الاتحاد بـ"الفدائي" يرمون الكرة بشكل افتراضي بين مدن فلسطينية مختلفة، وكل واحد منهم يكتب على الكرة المرسلة اسم حقبة تاريخية منذ احتلال فلسطين ونكبة عام 1948 حتى يومنا هذا.

وعلّق الاتحاد الفلسطيني على الفيديو قائلا، "منتخبنا الوطني حامل رسالة شعب، يتحدى المعيقات ويزرع الأمل، بالعزم والإصرار سنخرج من بين الركام كطائر الفينيق لنرفع علم فلسطين".

وتضمن الفيديو مشاهد من آثار العدوان الإسرائيلي على غزة وجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بالإضافة إلى حواجز إغلاق حي الشيخ جراح، وكل ذلك على وقع كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش "على هذه الأرض ما يستحق الحياة".

وختم الاتحاد الفلسطيني، الفيديو بمشاركة معظم حالات التضامن الرياضي العالمي والعربي التي حظيت به القضية الفلسطينية من مختلف الرياضيين منذ بداية الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر : وكالة سند

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