البرازيلي إيمرسون.. صفقة جديدة أخرى لبرشلونة

قرر نادي برشلونة تفعيل بند شراء اللاعب البرازيلي إيمرسون بعد تألقه على مدار عامين في صفوف ريال بيتيس.

ودخل إيمرسون في صفقة ثلاثية الأطراف في يناير/كانون الثاني 2019؛ حيث دفع بيتيس نصف قيمة الصفقة وتحمل برشلونة النصف الآخر منها، والتي بلغت قيمتها 12 مليون يورو من صفوف أتلتيكو

مينيرو البرازيلي.

وفي ذلك الحين كان من المفترض أن يقضي الظهير الأيمن إيمرسون عامين ونصف العام في صفوف بيتيس من أجل إكسابه خبرات اللعب في الدوري الإسباني.

ونص الاتفاق على تعويض برشلونة لفريق بيتيس عن الـ6 ملايين يورو التي دفعها إلى جانب دفع قيمة مالية إضافية تتلاءم مع قيمة اللاعب السوقية في ذلك الوقت، مع حصول بيتيس على نسبة من عائد البيع المحتمل للاعب في المستقبل.

وتردد أن برشلونة سيدفع 9 ملايين يورو لبيتيس للحصول على خدمات المدافع البرازيلي.

وبات إيمرسون ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف بعد ضم ثنائي مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو وإيريك غارسيا.

كما اقترب برشلونة من ضم الهولنديين جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي في صفقتي انتقال حر عقب انتهاء عقدهما مع ليفربول وليون على الترتيب.