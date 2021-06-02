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أنشيلوتي يعد بالأهداف والكرة الجميلة في أول ظهور مع ريال مدريد

أنشيلوتي (يسار) عاد إلى ريال مدريد بعد 6 سنوات من تجربته الأولى (مواقع التواصل الاجتماعي)
أنشيلوتي (يسار) عاد إلى ريال مدريد بعد 6 سنوات من تجربته الأولى (مواقع التواصل الاجتماعي)
2/6/2021

قال الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، إنه سيطلب المزيد من الأهداف من مهاجمي ريال مدريد الموسم المقبل، ووعد بتقديم "كرة قدم هجومية جميلة" مع عودته لتدريب الفريق للمرة الثانية.

وتم تعيين أنشيلوتي، الذي سبق له تدريب ريال مدريد بين 2013 و2015، وقاد الفريق للفوز بلقبه العاشر وقتها في دوري أبطال أوروبا، خلفا لزين الدين زيدان يوم الثلاثاء بعد انفصال المدرب الإيطالي عن إيفرتون.

وقال أنشيلوتي (61 عاما) إنه لا يوجد أمامه متسع من الوقت للاستعداد للموسم المقبل؛ لكنه سيعمل على الاستفادة القصوى من جميع إمكانات ريال مدريد.

وقال في مؤتمر صحفي "سأطلب من اللاعبين طلبات الفترة السابقة نفسها. نرغب في تقديم أداء أفضل واللعب بشراسة وتنظيم أكبر وتقديم كرة قدم جميلة تعكس تاريخ ريال مدريد ورغبة جماهيره".

واستقال زيدان الأسبوع الماضي بعد أن أنهى ريال مدريد الموسم بدون ألقاب. وسجل الفريق 67 هدفا في الدوري في ثالث أقل حصيلة للنادي منذ موسم 1999-2000، وهو أمر يتناقض تماما مع فترة أنشيلوتي الأولى مع الفريق، حين سجل ريال مدريد 104 أهداف في أول مواسمه، و118 هدفا في ثاني مواسمه.

وتصدر كريم بنزيمة هدافي ريال مدريد الموسم الماضي برصيد 30 هدفا في كل المسابقات؛ لكن أنشيلوتي قال إنه سيطلب من اللاعب الفرنسي وباقي المهاجمين المزيد من الأهداف.

وأضاف "يحتاج بنزيمة إلى تسجيل 50 هدفا وليس 30 هدفا. يتعين على فينيسيوس جونيور تسجيل المزيد. يجب على الجميع تسجيل المزيد. تحدوني آمال كبيرة في اللاعبين؛ لكننا نحتاج لمزيد من المحاولات وتسجيل الأهداف من الأجنحة ولاعبي الوسط. الأمر لا يقتصر فقط على التعاقد مع مهاجم خطير يسجل 30 هدفا حيث نحتاج إلى اللعب بنهج هجومي شامل".

وإضافة إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 2014 قاد أنشيلوتي ريال مدريد للفوز بكأس ملك إسبانيا؛ لكنه أقيل في الموسم التالي.

وبعدها قاد بايرن ميونخ ونابولي؛ لكنه أقيل في المرتين قبل أن يتولى تدريب إيفرتون، الذي احتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأضاف أنشيلوتي "لم أعد المدرب نفسه، أصبحت مختلفا. أمتلك الآن 6 سنوات إضافية من الخبرات السلبية والإيجابية. الخبرات السلبية تساعدك أيضا على التطور والنضوج".

المصدر : رويترز

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