منح مدرب إسبانيا لويس إنريكي الثقة لمهاجمه ألفارو موراتا بإعلان وضعه في التشكيلة الأساسية أمام بولندا اليوم السبت، بعدما أهدر فرصة خطيرة في التعادل السلبي أمام السويد في افتتاح مباريات الفريقين في بطولة أوروبا لكرة القدم.

وقال إنريكي لشبكة كواترو الإعلامية الإسبانية الجمعة "أبلغت موراتا بمواصلة ما يفعله، والاستمرار في المساهمة في الهجوم والدفاع. سنبدأ مباراة الغد بموراتا و10 لاعبين".

🗣️ @LUISENRIQUE21: “Los entrenadores disponemos de más información que aficionados o periodistas. Esta mañana he dicho lo de @AlvaroMorata y 10 más como estímulo y para que encuentre confianza". ➡️ "Álvaro hace muchísimas cosas bien. No regalo nada".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/MR0J9f71l6 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 18, 2021

وتعرض موراتا لصيحات استهجان من الجماهير في ملعب لا كارتوخا بإشبيلية، بعدما أهدر فرصة ذهبية أمام المرمى، كما تعرض أيضا لصافرات من الجماهير في مباراة ودية أمام البرتغال في وقت سابق من الشهر الحالي.

لكن إنريكي سلط الأضواء على إمكانياته الأخرى، في حين أشار إلى أن الهداف التاريخي لإسبانيا ديفيد بيا هو الوحيد الذي سجل أهدافا لإسبانيا أكثر من موراتا الذي أحرز 19 هدفا في 41 مباراة.

🗣️ @LUISENRIQUE21: “Si nos vamos a los datos, @AlvaroMorata con 40 partidos con la @SeFutbol solo hay un jugador con mejores números que él, que es @Guaje7Villa". ➡️ "A nivel mundial, solo hay uno con más goles en 40 partidos, un tal Harry Kane".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/wnKIeXP7xI — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 18, 2021

وأضاف في مؤتمر صحفي شابته بعض المشاكل التقنية "أبلغت ألفارو بالاحتفاظ بثقته في نفسه، لأنه يقوم بالكثير من الأشياء المهمة للفريق. لكنني لن أمنحه معاملة خاصة".

وتابع إنريكي "عند مقارنته مع باقي اللاعبين هنا (في بطولة أوروبا 2020) نجد أن هاري كين فقط الوحيد الذي سجل أهدافا أكثر منه مع منتخب بلاده بعد 41 مباراة دولية، وليس كيليان مبابي أو روبرت ليفاندوفسكي أو روميلو لوكاكو".

🗣️ @AlvaroMorata: “Me he tomado esta situación con mucha normalidad. Llevo desde la Sub-17 trabajando para estar aquí y jugar estos torneos". ➡️ "No le puedo gustar a todo el mundo. Cuando hay críticas hay que respetarlas, pero escuchar poco y trabajar".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/71ebfMOwhh — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 18, 2021

إصرار موراتا

وأصر موراتا على أنه في حالة معنوية جيدة رغم الإخفاق أمام السويد، الذي قال عنه إنه لم يكن مروعا كما بدا.

وقال موراتا "أشعر براحة كبيرة، أتدرب بجدية حتى أكون هنا منذ انضمامي لمنتخب إسبانيا تحت 17 عاما، أدرك أنه لا يمكنني إسعاد الجميع. عندما يكون هناك انتقادات لما تفعله، عليك فقط احترام ذلك ومواصلة العمل".

وأضاف "لا أدري ما إذا كنت سأسجل أم لا، لكن في كل مرة أرتدي فيها قميص إسبانيا، أقدم أقصى ما لدي".

⚖️ Control

💥 Disparo

⭐️ ¡¡Y ESPECTÁCULO!! 😍 Los internacionales de la @SeFutbol han dejado muestras de su calidad en el último entrenamiento antes de enfrentarnos a Polonia. ⚽️ ¡¡Goles y paradas de nivelazo!!#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/YIuDsoxwwQ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 18, 2021

عودة بوسكيتس

وسترحب إسبانيا بعودة القائد سيرجيو بوسكيتس للتشكيلة بعد خضوعه للعزل لمدة 12 يوما.

وأصيب بوسكيتس بفيروس كورونا في 6 يونيو/حزيران الحالي خلال معسكر تدريبي لإسبانيا، وعاد إلى منزله في برشلونة، ورغم ذلك استمر في التدريب منفردا لعدم معاناته من أي أعراض.

😉 ¿Acaso podría ser otro jugador el protagonista del día? 📸 Llevaba MUCHOS DÍAS guardando estas fotos y hoy por fin puedo compartirlas con todos vosotros. 🙌🏻 Bienvenido a casa, capitán. Bienvenido, @5sergiob.#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/kxcHzMEBg0 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 18, 2021

وعاد لاعب الوسط إلى معسكر الفريق صباح اليوم عقب تعافيه من الإصابة، وسافر مع زملائه إلى إشبيلية لمواجهة بولندا.

ووصف إنريكي عودة بوسكيتس بأنها "دفعة مهمة للجميع"، وأضاف أنه قد يشركه أمام بولندا، لكنه سيقرر ذلك بعد التشاور مع طاقمه التدريبي.

وشارك لاعب الوسط رودري بدلا من بوسكيتس أمام السويد في مركز لاعب الوسط المدافع إلى جوار كوكي وبيدري، حيث سجلت إسبانيا رقما قياسيا في البطولة في عدد التمريرات، لكنها فشلت في هز الشباك.