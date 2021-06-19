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لويس إنريكي يتعهد بالدفع بموراتا و10 لاعبين آخرين أمام بولندا

موراتا حزين بعد إضاعته فرصة الفوز أمام السويد (رويترز)
موراتا حزين بعد إضاعته فرصة الفوز أمام السويد (رويترز)
18/6/2021

منح مدرب إسبانيا لويس إنريكي الثقة لمهاجمه ألفارو موراتا بإعلان وضعه في التشكيلة الأساسية أمام بولندا اليوم السبت، بعدما أهدر فرصة خطيرة في التعادل السلبي أمام السويد في افتتاح مباريات الفريقين في بطولة أوروبا لكرة القدم.

وقال إنريكي لشبكة كواترو الإعلامية الإسبانية الجمعة "أبلغت موراتا بمواصلة ما يفعله، والاستمرار في المساهمة في الهجوم والدفاع. سنبدأ مباراة الغد بموراتا و10 لاعبين".

وتعرض موراتا لصيحات استهجان من الجماهير في ملعب لا كارتوخا بإشبيلية، بعدما أهدر فرصة ذهبية أمام المرمى، كما تعرض أيضا لصافرات من الجماهير في مباراة ودية أمام البرتغال في وقت سابق من الشهر الحالي.

لكن إنريكي سلط الأضواء على إمكانياته الأخرى، في حين أشار إلى أن الهداف التاريخي لإسبانيا ديفيد بيا هو الوحيد الذي سجل أهدافا لإسبانيا أكثر من موراتا الذي أحرز 19 هدفا في 41 مباراة.

وأضاف في مؤتمر صحفي شابته بعض المشاكل التقنية "أبلغت ألفارو بالاحتفاظ بثقته في نفسه، لأنه يقوم بالكثير من الأشياء المهمة للفريق. لكنني لن أمنحه معاملة خاصة".

وتابع إنريكي "عند مقارنته مع باقي اللاعبين هنا (في بطولة أوروبا 2020) نجد أن هاري كين فقط الوحيد الذي سجل أهدافا أكثر منه مع منتخب بلاده بعد 41 مباراة دولية، وليس كيليان مبابي أو روبرت ليفاندوفسكي أو روميلو لوكاكو".

إصرار موراتا

وأصر موراتا على أنه في حالة معنوية جيدة رغم الإخفاق أمام السويد، الذي قال عنه إنه لم يكن مروعا كما بدا.

وقال موراتا "أشعر براحة كبيرة، أتدرب بجدية حتى أكون هنا منذ انضمامي لمنتخب إسبانيا تحت 17 عاما، أدرك أنه لا يمكنني إسعاد الجميع. عندما يكون هناك انتقادات لما تفعله، عليك فقط احترام ذلك ومواصلة العمل".

وأضاف "لا أدري ما إذا كنت سأسجل أم لا، لكن في كل مرة أرتدي فيها قميص إسبانيا، أقدم أقصى ما لدي".

عودة بوسكيتس

وسترحب إسبانيا بعودة القائد سيرجيو بوسكيتس للتشكيلة بعد خضوعه للعزل لمدة 12 يوما.

وأصيب بوسكيتس بفيروس كورونا في 6 يونيو/حزيران الحالي خلال معسكر تدريبي لإسبانيا، وعاد إلى منزله في برشلونة، ورغم ذلك استمر في التدريب منفردا لعدم معاناته من أي أعراض.

وعاد لاعب الوسط إلى معسكر الفريق صباح اليوم عقب تعافيه من الإصابة، وسافر مع زملائه إلى إشبيلية لمواجهة بولندا.

ووصف إنريكي عودة بوسكيتس بأنها "دفعة مهمة للجميع"، وأضاف أنه قد يشركه أمام بولندا، لكنه سيقرر ذلك بعد التشاور مع طاقمه التدريبي.

وشارك لاعب الوسط رودري بدلا من بوسكيتس أمام السويد في مركز لاعب الوسط المدافع إلى جوار كوكي وبيدري، حيث سجلت إسبانيا رقما قياسيا في البطولة في عدد التمريرات، لكنها فشلت في هز الشباك.

المصدر : رويترز

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