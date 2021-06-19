وجه لاعبو المنتخب الإيطالي لكرة القدم رسالة إلى الجمهور العربي لمتابعة حسابين رسميين ناطقين باللغة العربية تابعين لهم على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام والموجهين للجمهور العربي.

ونشر المنتخب الإيطالي عبر حسابه الرسمي الناطق بالعربية على موقعي تويتر وإنستغرام أمس الجمعة مقطع فيديو لعدد من لاعبي إيطاليا وهم يتحدثون باللغة العربية.

هل سمعتم لاعبي الآتزوري يتحدثون العربية من قبل؟ 😁 نجوم المنتخب الإيطالي يدعونكم إلى متابعة حسابنا الجديد على تويتر 🐦😉 تابعونا أيضًا على إنستاجرام 👈 azzurri_ar#الآتزوري 🇮🇹💙 pic.twitter.com/lqaYcZaNll — المنتخب الإيطالي ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_AR) June 18, 2021

وعلق الحساب على الفيديو "هل سمعتم لاعبي الأتزوري يتحدثون العربية من قبل؟ نجوم المنتخب الإيطالي يدعونكم إلى متابعة حسابنا الجديد على تويتر".

وجاء في الرسالة -التي وجهها اللاعبون للجمهور العربي- قولهم "مرحبا يا شباب، كيف حالكم؟ تابعوا الحساب الجديد".

وتفاعل عدد كبير من الجماهير العربية العاشقة للأتزوري مع الفيديو، مشيرين إلى أنهم سيتابعون الحسابات العربية للمنتخب الإيطالي بعد رسالة اللاعبين.

اوووف ماشاء الله تقريبا او منتخب اجنبي يفتح حساب عربي كروي في تويتر!! 🤔 الطليان فاتحين حساب للدوري الإيطالي بالعربي والحين حساب عربي للمنتخب بعد ليت الانجليز يتعلمون بس https://t.co/WT8WyRRPx2 — عبود .. ويست هام 🇵🇸🇨🇿 (@iiixx87) June 18, 2021

وقال أحد المغردين "ما شاء الله، تقريبا أول منتخب أجنبي يفتح حسابا عربيا كرويا في تويتر"، فيما علق آخر على الفيديو "أحلى من يتكلم العربية".

بيلوتى عربي عربى يعنى 🤣👌 https://t.co/YSSlQ9RYzm — 𝐌ɑzєɴ ♛ (@MuhmdMazen) June 19, 2021

لعيونكم أتابع ليش لا 😍😍 https://t.co/PLsc6benOT — malak (@malak_czar) June 18, 2021