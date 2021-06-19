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كرة قدم

لاعبو إيطاليا يتحدثون العربية على حسابَي المنتخب الجديد بمواقع التواصل

المنتخب الإيطالي أثناء النشيد الوطني (رويترز)
المنتخب الإيطالي أثناء النشيد الوطني (رويترز)
19/6/2021-|آخر تحديث: 19/6/202108:31 PM (مكة المكرمة)

وجه لاعبو المنتخب الإيطالي لكرة القدم رسالة إلى الجمهور العربي لمتابعة حسابين رسميين ناطقين باللغة العربية تابعين لهم على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام والموجهين للجمهور العربي.

ونشر المنتخب الإيطالي عبر حسابه الرسمي الناطق بالعربية على موقعي تويتر وإنستغرام أمس الجمعة مقطع فيديو لعدد من لاعبي إيطاليا وهم يتحدثون باللغة العربية.

 

وعلق الحساب على الفيديو "هل سمعتم لاعبي الأتزوري يتحدثون العربية من قبل؟ نجوم المنتخب الإيطالي يدعونكم إلى متابعة حسابنا الجديد على تويتر".

وجاء في الرسالة -التي وجهها اللاعبون للجمهور العربي- قولهم "مرحبا يا شباب، كيف حالكم؟ تابعوا الحساب الجديد".

وتفاعل عدد كبير من الجماهير العربية العاشقة للأتزوري مع الفيديو، مشيرين إلى أنهم سيتابعون الحسابات العربية للمنتخب الإيطالي بعد رسالة اللاعبين.

وقال أحد المغردين "ما شاء الله، تقريبا أول منتخب أجنبي يفتح حسابا عربيا كرويا في تويتر"، فيما علق آخر على الفيديو "أحلى من يتكلم العربية".

المصدر : وكالة سند

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