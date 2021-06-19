استعاد المنتخب الألماني بريقه من جديد وأشعل المنافسة في المجموعة السادسة الملقبة بمجموعة الموت لصعوبتها، ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعدما حقق انتصارا مثيرا على نظيره البرتغالي حامل اللقب 4-2، اليوم السبت في الجولة الثانية بدور المجموعات.

وافتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 15، ثم رد المنتخب الألماني بهدفين سجلهما البرتغاليان روبن دياز ورافاييل غيريرو بالخطأ في شباك منتخب بلادهما في الدقيقتين 35 و39.

رغم الضغط الألماني 🇩🇪 الرهيب، 3 لمسات فقط كانت كافية لكي تسجل البرتغال هدف التقدم 😲 🌬️🏃 شاهد الانطلاقة الصاروخية للدون كريستيانو رونالدو#يورو2020 | #البرتغال_المانيا pic.twitter.com/uIQFwvQCe0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 19, 2021

وفي الشوط الثاني، أضاف كاي هافيرتز وروبن غوسنس الهدفين الثالث والرابع للمنتخب الألماني في الدقيقتين 51 و60.

وقلص دييغو جوتا النتيجة بتسجيل الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 67.

واستعاد المنتخب الألماني، الذي يخوض آخر بطولة له تحت قيادة مدربه الحالي يواخيم لوف، توازنه بالشكل الأمثل إثر هزيمته في المباراة الأولى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم صفر-1، وحصد أول 3 نقاط له في المجموعة، متساويا في ذلك مع المنتخب البرتغالي الذي كان قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره المجري 3-صفر.

وشهدت المجموعة نفسها في وقت سابق اليوم، تعادل المنتخب الفرنسي مع نظيره المجري 1-1.

وتشهد الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة، لقاء المنتخب الألماني مع نظيره المجري، بينما يواجه المنتخب البرتغالي مهمة تبدو أكثر صعوبة أمام المنتخب الفرنسي متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط.