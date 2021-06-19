صنع كريستيانو رونالدو التاريخ في بطولات أوروبا لكرة القدم، حيث أصبح هداف البطولة وأول لاعب يشارك في 5 نسخ، بتسجيله لهدفين في فوز منتخب البرتغال حامل اللقب 3-0 على المجر اليوم الثلاثاء.
استعاد المنتخب الألماني بريقه من جديد وأشعل المنافسة في المجموعة السادسة الملقبة بمجموعة الموت لصعوبتها، ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعدما حقق انتصارا مثيرا على نظيره البرتغالي حامل اللقب 4-2، اليوم السبت في الجولة الثانية بدور المجموعات.
وافتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 15، ثم رد المنتخب الألماني بهدفين سجلهما البرتغاليان روبن دياز ورافاييل غيريرو بالخطأ في شباك منتخب بلادهما في الدقيقتين 35 و39.
رغم الضغط الألماني 🇩🇪 الرهيب، 3 لمسات فقط كانت كافية لكي تسجل البرتغال هدف التقدم 😲
🌬️🏃 شاهد الانطلاقة الصاروخية للدون كريستيانو رونالدو#يورو2020 | #البرتغال_المانيا pic.twitter.com/uIQFwvQCe0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 19, 2021
وفي الشوط الثاني، أضاف كاي هافيرتز وروبن غوسنس الهدفين الثالث والرابع للمنتخب الألماني في الدقيقتين 51 و60.
⚽️🥅 روبن غوسينس يعزز تقدم الألمان 🇩🇪 بهدف رابع
تابع التغطية الخاصة 😍👇https://t.co/M94CQhK8BT#يورو2020 | #البرتغال_المانيا | #استوديو_اليورو pic.twitter.com/tgEj8uzhqb
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 19, 2021
وقلص دييغو جوتا النتيجة بتسجيل الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 67.
⚽️🥅 البرتغال 🇵🇹 تقلص الفارق بأقدام ديوغو جوتا
تابع التغطية الخاصة 😍👇
🔗 https://t.co/M94CQhK8BT#يورو2020 | #البرتغال_المانيا pic.twitter.com/CFViMSXc2S
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 19, 2021
واستعاد المنتخب الألماني، الذي يخوض آخر بطولة له تحت قيادة مدربه الحالي يواخيم لوف، توازنه بالشكل الأمثل إثر هزيمته في المباراة الأولى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم صفر-1، وحصد أول 3 نقاط له في المجموعة، متساويا في ذلك مع المنتخب البرتغالي الذي كان قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره المجري 3-صفر.
🤤 The flick, the no-look backheel pass…
Ronaldo dazzling 🥰@HisenseSports | #EUROSkills | #EURO2020 pic.twitter.com/vLsMIt7XUh
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021
وشهدت المجموعة نفسها في وقت سابق اليوم، تعادل المنتخب الفرنسي مع نظيره المجري 1-1.
وتشهد الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة، لقاء المنتخب الألماني مع نظيره المجري، بينما يواجه المنتخب البرتغالي مهمة تبدو أكثر صعوبة أمام المنتخب الفرنسي متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط.