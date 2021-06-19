تسبب انتشار وباء كوفيد-19 العام الماضي في تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020، التي ستنطلق مبارياتها يوم الجمعة القادم، وتستعد 11 دولة لاستضافة أحد أبرز المسابقات الرياضية العالمية.
تعادلت إنجلترا سلبيا مع أسكتلندا بعد أداء باهت في المجموعة الرابعة من بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020″، في ملعب ويمبلي الجمعة.
ورد القائم ضربة رأس لجون ستونز مدافع إنجلترا في الدقيقة 12، بينما أجبر الأسكتلندي ستيفن أودونيل الحارس جوردان بيكفورد على التصدي لتسديدة مباشرة رائعة.
القائم يمنع دخول هدف جون ستونز#يورو2020 #انكلترا_اسكتلندا pic.twitter.com/3Ksxj0tLBp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 18, 2021
وبعد الاستراحة، قدم ديفيد مارشال حارس أسكتلندا أداء جيدا، لينقذ تسديدة منخفضة من ميسون ماونت، بينما أهدر تشي آدمز مهاجم الضيوف فرصة جيدة في الدقيقة 78.
🙀
آدامز يضيع فرصة خطيرة لاسكتلندا#يورو2020 #انكلترا_اسكتلندا pic.twitter.com/DOA31VKd6n
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 18, 2021
وبهذا التعادل المحرج للمنتخب الإنجليزي على ملعبه ووسط جماهيره، أصبح رصيده 4 نقاط، ليتقاسم الصدارة مع جمهورية التشيك قبل مواجهتهما يوم الثلاثاء المقبل في ويمبلي أيضا.
بينما تملك أسكتلندا نقطة واحدة متساوية مع كرواتيا قبل لقائهما في غلاسغو في اليوم ذاته.
وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل المنتخب التشيكي مع نظيره الكرواتي 1-1.
وكان المنتخب الإنجليزي فاز في الجولة الأولى على نظيره الكرواتي 1-0، بينما خسر المنتخب الأسكتلندي أمام التشيك 0-2.