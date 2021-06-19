تعادلت إنجلترا سلبيا مع أسكتلندا بعد أداء باهت في المجموعة الرابعة من بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020″، في ملعب ويمبلي الجمعة.

ورد القائم ضربة رأس لجون ستونز مدافع إنجلترا في الدقيقة 12، بينما أجبر الأسكتلندي ستيفن أودونيل الحارس جوردان بيكفورد على التصدي لتسديدة مباشرة رائعة.

وبعد الاستراحة، قدم ديفيد مارشال حارس أسكتلندا أداء جيدا، لينقذ تسديدة منخفضة من ميسون ماونت، بينما أهدر تشي آدمز مهاجم الضيوف فرصة جيدة في الدقيقة 78.

وبهذا التعادل المحرج للمنتخب الإنجليزي على ملعبه ووسط جماهيره، أصبح رصيده 4 نقاط، ليتقاسم الصدارة مع جمهورية التشيك قبل مواجهتهما يوم الثلاثاء المقبل في ويمبلي أيضا.

بينما تملك أسكتلندا نقطة واحدة متساوية مع كرواتيا قبل لقائهما في غلاسغو في اليوم ذاته.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل المنتخب التشيكي مع نظيره الكرواتي 1-1.

وكان المنتخب الإنجليزي فاز في الجولة الأولى على نظيره الكرواتي 1-0، بينما خسر المنتخب الأسكتلندي أمام التشيك 0-2.