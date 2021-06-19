أحرج المنتخب المجري نظيره الفرنسي، بطل العالم، وتعادل معه 1-1 اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020″، على ملعب بوشكاش الممتلئ بالمشجعين.

ورفض كريم بنزيمة هدية زميله كيليان مبابي من تمريرة ساحرة وضعته في مواجهة المرمى المجري، وأهدر فرصة خطيرة لفرنسا في الدقيقة 31.

مبابي يضع بنزيمة في مواجهة مباشرة مع الحارس لكن نجم الريال أضاع فرصة هدف محقق#يورو2020 | #المجر_فرنسا pic.twitter.com/lFacLjo7Kk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 19, 2021

وعلى عكس التوقعات، فاجأ المنتخب المجري المغمور الجميع بهدف سجله أتيلا فيولا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسط ذهول لاعبي فرنسا وجمهورهم وفرحة عارمة للاعبي المجر وجمهورهم المتحمس.

على عكس التوقعات ! 🇭🇺 المجر يتقدم على أبطال العالم في نهاية الشوط الأول فرحة هستيرية تعمّ المدرجات🔥🔥 اشترك الآن وتابع أحداث الشوط الثاني

مباشرةً وحصرياً على beIN SPORTS MAX 1 🔗 https://t.co/yEUChCYJIV#يورو2020 | #المجر_فرنسا pic.twitter.com/GZF5gcPgMs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 19, 2021

وبعد عناء، سجل أنطوان غريزمان هدق التعادل "المخيب" للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة المنتخبين البرتغالي والألماني، التي تقام في قوت لاحقا اليوم.

🇭🇺 When you score against the world champions… 🥳 Scenes in Budapest! #EURO2020 pic.twitter.com/0OQwGFqsvu — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

في المقابل، حصد المنتخب المجري أول نقطة له في نسخة هذا العام من البطولة.

وبهذا التعادل، ستصبح مواجهة فرنسا مع البرتغال أكثر صعوبة على الديوك.

وفاز المنتخب الفرنسي في الجولة الأولى على نظيره الألماني بهدف نظيف، فيما خسر المنتخب المجري صفر-3 أمام المنتخب البرتغالي.