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المجر تحرج فرنسا بطلة العالم في بطولة أوروبا

نجوم فرنسا صدمهم التعادل مع المنتخب المجري المغمور (مواقع التواصل)
نجوم فرنسا صدمهم التعادل مع المنتخب المجري المغمور (مواقع التواصل)
19/6/2021-|آخر تحديث: 19/6/202106:44 PM (مكة المكرمة)

أحرج المنتخب المجري نظيره الفرنسي، بطل العالم، وتعادل معه 1-1 اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020″، على ملعب بوشكاش الممتلئ بالمشجعين.

ورفض كريم بنزيمة هدية زميله كيليان مبابي من تمريرة ساحرة وضعته في مواجهة المرمى المجري، وأهدر فرصة خطيرة لفرنسا في الدقيقة 31.

وعلى عكس التوقعات، فاجأ المنتخب المجري المغمور الجميع بهدف سجله أتيلا فيولا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسط ذهول لاعبي فرنسا وجمهورهم وفرحة عارمة للاعبي المجر وجمهورهم المتحمس.

وبعد عناء، سجل أنطوان غريزمان هدق التعادل "المخيب" للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة المنتخبين البرتغالي والألماني، التي تقام في قوت لاحقا اليوم.

في المقابل، حصد المنتخب المجري أول نقطة له في نسخة هذا العام من البطولة.

وبهذا التعادل، ستصبح مواجهة فرنسا مع البرتغال أكثر صعوبة على الديوك.

وفاز المنتخب الفرنسي في الجولة الأولى على نظيره الألماني بهدف نظيف، فيما خسر المنتخب المجري صفر-3 أمام المنتخب البرتغالي.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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