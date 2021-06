أحرج المنتخب المجري نظيره الفرنسي، بطل العالم، وتعادل معه 1-1 اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020″، على ملعب بوشكاش الممتلئ بالمشجعين.

ورفض كريم بنزيمة هدية زميله كيليان مبابي من تمريرة ساحرة وضعته في مواجهة المرمى المجري، وأهدر فرصة خطيرة لفرنسا في الدقيقة 31.

وعلى عكس التوقعات، فاجأ المنتخب المجري المغمور الجميع بهدف سجله أتيلا فيولا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسط ذهول لاعبي فرنسا وجمهورهم وفرحة عارمة للاعبي المجر وجمهورهم المتحمس.

وبعد عناء، سجل أنطوان غريزمان هدق التعادل "المخيب" للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة المنتخبين البرتغالي والألماني، التي تقام في قوت لاحقا اليوم.

🇭🇺 When you score against the world champions…

🥳 Scenes in Budapest! #EURO2020 pic.twitter.com/0OQwGFqsvu

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021