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الأهلي يهزم الترجي بعد أحداث شغب بملعب رادس ويضع قدما بنهائي أبطال أفريقيا

تأجلت المباراة لنحو ساعة بسبب شغب الجماهير (مواقع التواصل)
تأجلت المباراة لنحو ساعة بسبب شغب الجماهير (مواقع التواصل)
19/6/2021-|آخر تحديث: 19/6/202110:46 PM (مكة المكرمة)

وضع فريق الأهلي المصري قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه 1-صفر على مضيفه الترجي التونسي في ذهاب قبل النهائي في ملعب رادس، اليوم السبت، الذي شهد أحداث شغب جماهيري تسببت في تأخير انطلاق المباراة.

وسجل محمد شريف هدف الأهلي والمباراة الوحيد في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من المالي أليو ديانغ جعلته ينفرد بمرمى أصحاب الأرض، ليسدد في القائم ويتابع الكرة في الشباك.

وبات الأهلي حامل اللقب بحاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة في القاهرة، يوم السبت المقبل، ليتأهل للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، ويقترب أكثر من تمديد رقمه القياسي في الفوز باللقب للمرة العاشرة.

شغب جماهيري

وتأجل انطلاق المباراة لنحو ساعة بسبب شغب الجماهير.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الأهلي، غادر لاعبو الأهلي والترجي وطاقم التحكيم ملعب حمادي العقربي برادس؛ بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس، بعد إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المدمع داخل ملعب حمادي العقربي برادس نتيجة لشغب الجماهير.

كما تعرض عدد كبير من الجماهير لحالات إغماء بعد قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المدمع للسيطرة على شغب الجماهير، بعد قرابة ساعة من التأخير قرر الحكم إطلاق صافرة بداية المباراة عقب سيطرة قوات الأمن التونسية على الأوضاع.

المصدر : وكالات

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