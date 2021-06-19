وضع فريق الأهلي المصري قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه 1-صفر على مضيفه الترجي التونسي في ذهاب قبل النهائي في ملعب رادس، اليوم السبت، الذي شهد أحداث شغب جماهيري تسببت في تأخير انطلاق المباراة.

وسجل محمد شريف هدف الأهلي والمباراة الوحيد في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من المالي أليو ديانغ جعلته ينفرد بمرمى أصحاب الأرض، ليسدد في القائم ويتابع الكرة في الشباك.

وبات الأهلي حامل اللقب بحاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة في القاهرة، يوم السبت المقبل، ليتأهل للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، ويقترب أكثر من تمديد رقمه القياسي في الفوز باللقب للمرة العاشرة.

فرصة ذهبية للترجي أهدرها محمد علي بن رمضان وتألّق خلالها حارس الأهلي محمد الشناوي ! #الترجي_الأهلي #دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/ucljS11f4y — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 19, 2021

🗣️ " تعالى نكسب إفريقيا! " 🇪🇬 العاشرة هي هدف جمهور الأهلي المصري.#TotalEnergiesCAFCL l @AlAhly pic.twitter.com/gQuFre90WM — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) June 19, 2021

شغب جماهيري

وتأجل انطلاق المباراة لنحو ساعة بسبب شغب الجماهير.

🚨| لاعبو الأهلي يغادرون ملعب حمادي العقربي بعد تعرضم للإختناق pic.twitter.com/M0HPsN0FW6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الأهلي، غادر لاعبو الأهلي والترجي وطاقم التحكيم ملعب حمادي العقربي برادس؛ بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس، بعد إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المدمع داخل ملعب حمادي العقربي برادس نتيجة لشغب الجماهير.

🚨| اشتباكات عنيفة بين الأمن التونسي وجماهير الترجي في المدرجات pic.twitter.com/DFwN0vm6wb — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021

كما تعرض عدد كبير من الجماهير لحالات إغماء بعد قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المدمع للسيطرة على شغب الجماهير، بعد قرابة ساعة من التأخير قرر الحكم إطلاق صافرة بداية المباراة عقب سيطرة قوات الأمن التونسية على الأوضاع.

🚨| الأمن التونسي يسلم مراقب المباراة تعهدًا بتأمين لاعبي الأهلي 🦅 pic.twitter.com/QJgN6E9rig — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021