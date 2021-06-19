إحداها استمرت 48 ساعة.. تعرّف على أقصر التجارب التدريبية في الملاعب الأوروبية

من الصعب على المدربين في كرة القدم الحديثة أن يستمروا في مناصبهم مدة طويلة بسبب ضغط النتائج وصعوبة تحقيق طموحات الجماهير ومتطلبات إدارات الأندية، ولكن عندما تستمر التجربة شهرا واحدا، أو يومين فقط، فإن الأمر يصبح مثيرا للاستغراب.

واستعرض تقرير نشره موقع "90 دقيقة" (90min)، في نسخته الفرنسية، عددا من أقصر التجارب التدريبية في ملاعب كرة القدم الأوروبية، وفي مقدمتها تجربتان للمدرب الأرجنتيني المحنّك مارسيلو بيلسا، إحداها استمرت 48 ساعة.

مارسيلو بيلسا (لاتسيو روما) – يومان

في السادس من يوليو/تموز 2016، بعد أن كانت الأمور تسير على ما يرام للإشراف على تدريب نادي لاتسيو روما، تراجع المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا عن قراره بعد يومين من التعاقد مع النادي.

وأثار الخبر دهشة إدارة النادي وجمهوره، وسوّغ الأرجنتيني قراره بعدم احترام النادي التزاماته التعاقدية.

مارسيلو بيلسا (ليل) – 4 أشهر و21 يوما

في 19 فبراير/شباط 2017 أعلن ليل الفرنسي تعاقده مع مارسيلو بيلسا مدة موسمين، اعتبارا من الأول من يوليو/تموز 2017.

وسرعان ما توترت علاقة المدرب الأرجنتيني مع المدير الرياضي بالنادي، لويس كامبوس، ودفع المدرب الأرجنتيني ثمن البداية الكارثية لفريقه، ليترك منصبه بعد أقل من 5 أشهر على تولي المهمة.

جينارو غاتوزو (فيورنتينا) – 25 يوما

بعد 25 يوما فقط من توليه تدريب فيورنتينا الإيطالي، غادر غاتوزو الفريق بسبب خلافه مع إدارة النادي.

اعتقد غاتوزو أن وجود وكيل أعماله، البرتغالي خورخي مينديز، سيساعده على القيام بصفقات مميزة تدعم صفوف الفيولا، ولكن إدارة النادي لم توافقه على ذلك، وهو ما لم يرق بتاتا للدولي الإيطالي السابق، فترك المنصب بعد أقل من شهر.

غاتوزو ترك تدريب فيورنتينا بعد أقل من شهر على التعاقد معه (غيتي)

ريمون دومينيك (نادي نانت) – شهر و16 يوما

تولى ريمون دومينيك تدريب نادي نانت في 26 ديسمبر/كانون الأول 2020، وقد أثار قرار تعيينه كثيرا من الدهشة لأنه لم يخض أي تجربة تدريبية منذ أن ترك منتخب فرنسا عقب خيبة مونديال 2010.

وبعد 4 تعادلات و4 هزائم، غادر دومينيك نادي نانت وخسر رهان العودة القوية إلى عالم التدريب.

تييري هنري (نادي موناكو) – 3 أشهر و11 يوما

في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2018 تولى تييري هنري -أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي (51 هدفا في 123 مباراة دولية)- تدريب موناكو بدلا من ليوناردو جارديم.

وكان ذلك تحديا حقيقيا لنجم أرسنال السابق في أول تجربة تدريبية له مع النادي الذي بدأ فيه مسيرته لاعبا.

لم تدم التجربة طويلا، فقد أقاله نادي موناكو في 24 يناير/كانون الثاني 2019 بعد سلسلة من النتائج السلبية وتدهور العلاقة مع بعض لاعبيه.

سيلفينيو (أولمبيك ليون) – 4 أشهر و10 أيام

في 28 مايو/أيار 2019 أعلن نادي أولمبيك ليون رسميا التوقيع مع المدرب البرازيلي سيلفينيو بعد رحيل برونو جينيسيو.

وبعد الهزيمة أمام سانت إتيان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلن النادي تخليه عن سيلفينيو مسوّغا ذلك بالبداية الكارثية للموسم واحتلال مركز متأخر.

جولين لوبيتيغي (ريال مدريد) – 4 أشهر و17 يوما

في 12 يونيو/حزيران 2018، أي قبل يومين من انطلاق نهائيات كأس العالم 2018، أعلن نادي ريال مدريد التعاقد مع جولين لوبيتيغي 3 مواسم، رغم أنه ما زال على رأس المنتخب الإسباني المشارك في المونديال.

وبعد أقل من 5 أشهر، وتحديدا في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018 أعلن الريال إقالة لوبيتيغي من تدريب الفريق بعد الصفعة التي تلقاها الفريق في مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة وخسارته 5-1 في ملعب كامب نو.