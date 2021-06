أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن لديه خطة طوارئ بديلة خاصة بالمباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020) تتضمن نقل المباراة من ملعب ويمبلي في لندن إلى مكان آخر.

ودخل منظمو البطولة في محادثات مع الحكومة البريطانية بعد أن قررت الحكومة تأجيل خططها الخاصة بإلغاء القيود المتعلقة بفيروس كورونا في 21 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت صحيفة "تايمز" (Times) البريطانية -اليوم الجمعة- إن العاصمة المجرية بودابست بديل مطروح لاستضافة المباراة لو رفضت بريطانيا حضور الجمهور القادم من الخارج لحضور النهائي المقرر بملعب ويمبلي في 11 يوليو/تموز المقبل.

ومن المقرر إقامة مباراتي قبل النهائي والمباراة النهائية في الملعب اللندني الشهير في يوليو/تموز المقبل، إضافة إلى مباراتين في ثمن النهائي.

وقال يويفا -في بيان- "دائما هناك خطة طوارئ بديلة لكننا على ثقة بإقامة آخر جولتين من البطولة في لندن".

وأوضح اليويفا أن المحادثات مع السلطات المحلية في بريطانيا تتمحور حول السماح لمشجعي المنتخبات المشاركة بحضور المباريات "في ظل قيود احترازية صارمة فيما يتصل بالفحوص، وأماكن التواجد لن تسمح بأن تتجاوز مدة إقامتهم في المملكة المتحدة 24 ساعة، كما أن تحركاتهم ستقتصر على وسائل نقل وأماكن محددة فقط".

