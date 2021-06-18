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هولندا تهزم النمسا وتتأهل لثمن نهائي بطولة أوروبا

لاعبو هولندا يحتفلون بالهدف الأول (غيتي)
لاعبو هولندا يحتفلون بالهدف الأول (غيتي)
17/6/2021-|آخر تحديث: 18/6/202112:44 AM (مكة المكرمة)

بات المنتخب الهولندي ثالث المتأهلين للدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعد منتخبي إيطاليا وبلجيكا، وذلك عقب فوزه 2-صفر على ضيفه منتخب النمسا أمس الخميس في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة.

وعززت هولندا -التي توجت باللقب عام 1988- صدارتها للمجموعة بـ6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيها أوكرانيا والنمسا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما قبعت مقدونيا في المؤخرة بلا نقاط.

وبهذا الفوز حجزت هولندا -التي ضمنت صدارة المجموعة أيضا- تذكرة العبور للأدوار الإقصائية دون انتظار نتيجة لقائها الأخير في المجموعة أمام مقدونيا الشمالية يوم الاثنين المقبل، فيما يسعى منتخبا النمسا وأوكرانيا للحاق بها في الدور المقبل عندما يلتقيان في الجولة الأخيرة بنفس اليوم.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست بالدور الأول للأدوار الإقصائية للبطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وعلى ملعب "يوهان كرويف" بالعاصمة الهولندية أمستردام افتتح ممفيس ديباي التسجيل في الدقيقة الـ11 من ركلة جزاء، فيما أضاف دينزل دومفريس الهدف الثاني في الدقيقة الـ67، ليحرز هدفه الثاني في النسخة الحالية للبطولة.

اتسمت بداية المباراة بالهدوء وإن كان المنتخب الهولندي الأكثر استحواذا على الكرة، قبل أن تشهد الدقيقة العاشرة حصول أصحاب الأرض على ركلة جزاء بعد خطأ من ديفيد ألابا على دينزل دومفريس لاعب هولندا داخل منطقة جزاء المنتخب النمساوي.

ونفذ ممفيس ديباي الركلة بنجاح واضعا الكرة داخل الشباك، ليحرز الهدف الأول لهولندا في الدقيقة الـ11.

وجاءت الدقيقة الـ67 لتشهد الهدف الثاني لهولندا عن طريق دومفريس، حيث أرسل ديباي تمريرة أمامية إلى دونيل مالين الذي انطلق بالكرة وانفرد بالمرمى، لكنه فضل التمرير إلى دومفريس الخالي تماما من الرقابة، والذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك.

عاد المنتخب النمساوي لمحاولة تقليص الفارق، لكن محاولاته الهجومية لم ترق للخطورة المطلوبة باستثناء قذيفة من خارج المنطقة عبر ديفيد ألابا في الدقيقة الـ80 مرت بجوار القائم الأيسر، بالإضافة إلى ضربة رأس من كريم أونيسيو في الدقيقة الـ85 أمسكها مارتن ستيكلنبيرغ بثبات، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للهولنديين.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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