حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على توخي الحذر الشديد في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم في ضوء انتشار سلالة دلتا الأكثر قدرة على العدوى بفيروس كورونا.

وقالت اليوم الجمعة قبل عشاء مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين "من الرائع، على سبيل المثال، وجود 14 ألف مشجع في ميونخ. ولكن عندما أرى مدرجات الملاعب ممتلئة في دول أوروبية أخرى، أتشكك بعض الشيء عما إذا كان هذا هو الرد الصحيح للوضع الحالي".

وأصبح ماكرون هو أول ضيف أجنبي تلتقيه ميركل في برلين هذا العام بعد انحسار جائحة فيروس كورونا في ألمانيا.

وقال ماكرون إنه يفترض أن منظمي بطولة أمم أوروبا يقظون.

وأضاف "بالتأكيد نحن على تواصل معهم للتأكد من أن الظروف في أفضل ما يكون. وفيما يتعلق بفرقنا، الترتيبات جاهزة. السؤال الذي سيطرح للنهائي هو سؤال الجماهير"، أي ماذا سنفعل مع الجماهير، فهل نسمح بحضورها أو لا، وكيف؟

وهناك تكهنات بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من الممكن أن ينقل مباريات الدور قبل النهائي والنهائي من لندن بسبب سلالة دلتا في بريطانيا وقواعد السفر. وقد ذكر الاتحاد الأوروبي أنه واثق بإمكانية التوصل لاتفاق.