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غريزمان على أعتاب إنجاز تاريخي.. وروسي: قيمة لاعبي منتخب فرنسا تفوق المجر 15 ضعفا

ديشان (يمين) يصافح غريزمان بعد الفوز على ألمانيا (غيتي)
ديشان (يمين) يصافح غريزمان بعد الفوز على ألمانيا (غيتي)
18/6/2021

قبل يوم واحد من مباراة منتخب فرنسا بطل العالم مع نظيره المجري المغمور، في يورو 2020، قال مدرب الأخير إن قيمة لاعبي فرنسا تعادل 15 ضعفا قيمة لاعبي المجر، في حين أشاد مدرب الديوك بأنطوان غريزمان ووصفه بأنه واحد من أعظم اللاعبين على الإطلاق.

وستشهد مباراة فرنسا مع المجر في بودابست، غدا السبت ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة في بطولة أوروبا لكرة القدم، الظهور رقم 50 على التوالي لغريزمان في التشكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا.

ومن المنتظر أن يبتعد غريزمان، الذي سجل 37 هدفا في 92 مباراة دولية مع فرنسا، بـ6 مباريات عن الرقم القياسي السابق في المشاركات الأساسية والمسجل باسم باتريك فييرا. وستتأهل فرنسا إلى الدور ثمن النهائي قبل مباراة واحدة على نهاية دور المجموعات إذا انتصرت على المجر.

وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "إنه (غريزمان) واحد من هؤلاء اللاعبين الذين يستطيعون تغيير المباريات. إنه مبدع للغاية، ولديه القدرة على التفكير خارج الصندوق، من الرائع مشاهدته وهو يلعب".

وأضاف "حطم رقما قياسيا (في المشاركات الأساسية)، ويلعب مباريات متتالية وهذا شيء رائع بالنسبة له. ربما لم يعد عمره 20 عاما، ولكنه يعتني بنفسه بشكل جيد جدا".

وتابع ديشان "يمكنكم رؤية تأثيره في الأهداف التي يسجلها ويصنعها. وإضافة إلى ذلك قدرته على تغيير المباراة، مع العودة لأداء الواجبات الدفاعية. إنه واحد من أعظم اللاعبين على الإطلاق في أوروبا والعالم".

وبعد الفوز 1-صفر على ألمانيا في مباراته الافتتاحية بالبطولة، يحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف البرتغال التي هزمت المجر 3-صفر في بودابست يوم الثلاثاء.

ورغم أن فرنسا ستواجه البرتغال بعد المجر، فقد أكد ديشان أنه لا يخطط لإراحة لاعبيه مع تفكيره في هذه المواجهة التي من المحتمل أن تكون على صدارة المجموعة.

وقال ديشان "من المهم الآن التفكير في أسلوب لعبنا في المباراة المقبلة. نعم فزنا بالمباراة الأولى وإذا قدمنا الأداء نفسه فيمكننا اللعب مع إمكانية الفوز والتأهل".

وتابع "نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة. هذا يعني أنني لا أفكر في المباراة الثالثة. نحن نستعد للمجر ولا شيء آخر. وقد أشرك التشكيلة نفسها مثل المباراة الأولى ضد ألمانيا.. سنرى ما سيحدث".

15 ضعفا

وفي المقابل، قال ماركو روسي مدرب المجر إن لاعبيه سيبذلون قصارى جهدهم أمام منتخب فرنسا بطل العالم في مباراتهما، مشيرا إلى أن قيمة لاعبي منتخب فرنسا تعادل 15 ضعفا قيمة لاعبي منتخب بلاده.

وأضاف روسي في مؤتمر صحفي "تشكيلة فرنسا تبلغ قيمتها 900 مليون يورو مقابل 60 مليونا فقط للمجر، ولذا قد تشاهدون الفوارق في أرض الملعب".

ورغم أن المجر خارج الترشيحات في "مجموعة الموت" التي تضم فرنسا وألمانيا والبرتغال، فإنها تماسكت أمام البرتغال حاملة لقب بطولة أوروبا حتى الدقيقة 84 في المباراة الأولى يوم الثلاثاء، قبل أن تستقبل 3 أهداف في الدقائق الأخيرة.

وأوضح روسي أن فريقه سيعول على الأرجح على الاستبسال الدفاعي أمام منافس آخر يملك قوة هجومية رهيبة.

وقال "سنلعب أمام فرنسا مثلما فعلنا أمام البرتغال لكننا نحتاج إلى تقديم أداء لا تشوبه شائبة من كل الوجوه".

وأضاف "نتمنى أن تغيب فرنسا عن حالتها الطبيعية غدا. ونأمل في تحقيق نتيجة طيبة وأسعى لمواصلة التقدم في البطولة".

المصدر : رويترز

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