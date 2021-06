أعلن الاتحاد الدانماركي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن كريستيان إريكسن لاعب وسط المنتخب الوطني غادر المستشفى عقب جراحة ناجحة بعد أيام قليلة من إصابته بأزمة قلبية في مباراة الدانمارك الأولى ببطولة أوروبا.

وأجرى إريكسن جراحة لزراعة منظم لضربات القلب بعد سقوطه مغشيا عليه في أرض الملعب أمام فنلندا.

ويمنع الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.

وخضع إريكسن -البالغ 29 عاما- لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى.

وقال إريكسن الذي يلعب مع إنتر ميلان بطل إيطاليا، في بيان، "أشكركم جميعا على رسائل الدعم والمساندة الهائلة. لقد غمرتوني بمشاعركم النبيلة".

وأضاف "سارت الجراحة بشكل جيد وحالتي تتحسن. كان من الرائع حقا رؤية اللاعبين مرة أخرى بعد المباراة الرائعة التي خاضوها الليلة الماضية. سأشجعهم يوم الاثنين ضد روسيا".

