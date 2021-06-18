أعلن الاتحاد الدانماركي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن كريستيان إريكسن لاعب وسط المنتخب الوطني غادر المستشفى عقب جراحة ناجحة بعد أيام قليلة من إصابته بأزمة قلبية في مباراة الدانمارك الأولى ببطولة أوروبا.

وأجرى إريكسن جراحة لزراعة منظم لضربات القلب بعد سقوطه مغشيا عليه في أرض الملعب أمام فنلندا.

إريكسن يطمئن الجماهير بعد نقله إلى المستشفى (مواقع التواصل)

ويمنع الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.

وخضع إريكسن -البالغ 29 عاما- لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى.

إريكسن خلال نقله من الملعب إلى المستشفى بعد الإنعاش الرئوي (رويترز)

وقال إريكسن الذي يلعب مع إنتر ميلان بطل إيطاليا، في بيان، "أشكركم جميعا على رسائل الدعم والمساندة الهائلة. لقد غمرتوني بمشاعركم النبيلة".

وأضاف "سارت الجراحة بشكل جيد وحالتي تتحسن. كان من الرائع حقا رؤية اللاعبين مرة أخرى بعد المباراة الرائعة التي خاضوها الليلة الماضية. سأشجعهم يوم الاثنين ضد روسيا".

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1 — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021

وزار إريكسن زملاءه في قاعدة الفريق التدريبية في مدينة هلسنجور الساحلية التي تقع على بعد 45 كيلومترا من ملعب باركن الذي سقط فيه مغشيا عليه. وقال الاتحاد الدانماركي إنه سيعود إلى بيته لقضاء بعض الوقت مع الأسرة.

وخسرت الدانمارك مباراتها الثانية على التوالي في بطولة أوروبا أمام بلجيكا 1-2 رغم تقدمها مبكرا في كوبنهاغن يوم الخميس لتتذيل المجموعة.

وتوقفت المباراة في الدقيقة العاشرة لتكريم إريكسن حيث صفق اللاعبون و25 ألف متفرج لمدة دقيقة للتعبير عن تقديرهم لصانع اللعب.

وصدم انهيار إريكسن في المباراة الأولى أمام فنلندا الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، وتوقفت المباراة لنحو ساعتين وخسرتها الدانمارك 1-صفر بعد استئنافها.