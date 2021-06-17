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هل انتهت مسيرة إريكسن في الملاعب؟

إريكسن الذي تعرض لتوقف القلب خلال مواجهة منتخب فنلندا السبت الماضي وتم إنعاشه في الملعب، وافق على زرع جهاز إزالة الرجفان (مواقع التواصل)
إريكسن الذي تعرض لتوقف القلب خلال مواجهة منتخب فنلندا السبت الماضي وتم إنعاشه في الملعب، وافق على زرع جهاز إزالة الرجفان (مواقع التواصل)
17/6/2021

أعلن الاتحاد الدانماركي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن كريستيان إريكسن لاعب المنتخب سيزرع جهاز إزالة "الرجفان" في أعقاب تعرضه لسكتة قلبية خلال المباراة أمام منتخب فنلندا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال طبيب المنتخب الدانماركي مورتين بويسين -في بيان- "تم إجراء العديد من الفحوص على قلب كريستيان. ثم تقرر بعد ذلك إنه ينبغي أن يحصل على مقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع. القرار ضروري بعد أن أدى الرجفان البطيني إلى أزمة قلبية".

وذكر الاتحاد الدانماركي أن إريكسن، الذي تعرض لتوقف القلب خلال مواجهة منتخب فنلندا يوم السبت الماضي وتم إنعاشه في الملعب، وافق بالفعل على ذلك في المستشفى.

يذكر أن حصول لاعب إنتر ميلان على مقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع لا يعني بالضرورة إنهاء مسيرته كرياضي، حيث إن هناك رياضيين أمثال المدافع الهولندي دالي بليند ولاعبة القفز بالزانة الألمانية كاثارينا باور يواصلون ممارسة رياضتهم باستخدام الجهاز الطبي.

ويستأنف المنتخب الدانماركي، مبارياته في البطولة اليوم الخميس للمرة الأولى منذ انهيار إريكسن في المباراة، التي خسرها بهدف أمام المنتخب الفنلندي.

ويستضيف المنتخب الدانماركي، نظيره البلجيكي، أبرز المرحشين لتصدر المجموعة الثانية، وذكر اللاعبون أنهم جاهزون للعب من أجل زميلهم، الذي يتعافى من سكتة قلبية. وكان المنتخب الدانماركي استأنف مباراة فنلندا بعد ما يقرب من ساعتين من توقفها بسبب انهيار إريكسن؛ لكن الفريق كان مشتتا بكل وضوح.

ومن الممكن أن يشارك كيفن دي بروين مع المنتخب البلجيكي بعدما غاب عن المباراة الافتتاحية، التي فاز بها منتخب بلاده بثلاثية نظيفة على نظيره الروسي بسبب إصابته بكسور في الوجه.

وسيتأهل المنتخب البلجيكي لدور الـ16 إذا حقق الفوز؛ لكن في حال فوز المنتخب الدانماركي سيصبح لدى كل منتخبات المجموعة 3 نقاط، وذلك بعد أن تغلب المنتخب الروسي على نظيره الفنلندي بهدف نظيف أمس الأربعاء.

المصدر : وكالات

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