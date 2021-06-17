انطلقت بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19" يوم الجمعة الماضي، ولا تزال هناك الكثير من المنتخبات المشاركة تعاني من إصابات جديدة بالفيروس بين لاعبيها.

وفيما يلي نجوم أصيبوا بكوفيد-19:

إسبانيا

1- سيرجيو بوسكيتس – جاءت نتيجته إيجابية في السادس من يونيو/حزيران

أصيب قائد إسبانيا قبل 8 أيام من مباراة بلاده الأولى في البطولة، وغاب عن المباراة الافتتاحية أمام السويد.

2- دييغو يورينتي – جاءت نتيجته إيجابية في التاسع من يونيو/حزيران

أصيب مدافع إسبانيا بالفيروس قبل 5 أيام من المباراة الأولى، لكنه عاد إلى المعسكر بعدما جاءت نتيجته سلبية لاحقا.

هولندا

3- يسبر سيلسن – جاءت نتيجته إيجابية في 28 مايو/أيار

استبعدت هولندا حارسها الأول من تشكيلة بطولة أوروبا بعد إصابته بالفيروس، ولم يرغب المدرب فرانك دي بور في المجازفة.

البرتغال

4- جواو كانسيلو – أصيب بالفيروس في 12 يونيو/حزيران

اُستبعد المدافع البرتغالي من بطولة أوروبا 2020 بعد إصابته بالفيروس، وانضم ديوغو دالوت بدلا منه قبل مواجهة المجر في الجولة الافتتاحية.

روسيا

5- أندريه موستوفوي – جاءت نتيجته إيجابية في 11 يونيو/حزيران

ضمت روسيا المدافع رومان يفجينيف إلى منتخبها المشارك بالبطولة الأوروبية بديلا للاعب الوسط أندريه موستوفوي الذي جاءت نتيجة اختباره "غير مرضية".

سلوفاكيا

6- دينيس فافرو – جاءت نتيجته إيجابية يوم 17 يونيو/حزيران

أصيب المدافع دينيس فافرو وأحد العاملين في المنتخب الوطني بفيروس كورونا قبل مواجهة السويد في بطولة أوروبا 2020.

وقال المدرب شتيفان تاركوفيتش إن الثنائي في حالة جيدة، ولا يعاني أي منهما من أي أعراض.

السويد

7- ديان كولوسيفسكي – جاءت نتيجته إيجابية في 8 يونيو/حزيران

8 – ماتياس سفانبرغ – جاءت نتيجته إيجابية في 8 يونيو/حزيران

أصيب ثنائي وسط السويد كولوسيفسكي وسفانبرغ ليغيبا عن المباراة الافتتاحية أمام إسبانيا.

وبعد ظهور أول إصابة بالفيروس في الفريق، قال المدرب يان أندرسون إنه لن يستدعي أي لاعب بديل معبرا عن أمله في عودة كولوسيفسكي للتشكيلة بعد المباراة الافتتاحية في المجموعة الخامسة.