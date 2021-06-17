غاريث بيل.. القلب النابض للتنين الويلزي في يورو 2020

سدد غاريث بيل ركلة جزاء فوق العارضة ليمدد فترة صيامه عن الأهداف الدولية خلال 13 مباراة، لكنه نال احترام الجميع لمساهمته الهائلة في فوز ويلز أمس بهدفين دون رد على تركيا بالمجموعة الأولى لبطولة أوروبا لكرة القدم.

وربما لم يسجل أهدافا لكن قائد ويلز قدم تمريرتين حاسمتين إلى آرون رامسي وكونور روبرتس، وصنعت دقة تمريراته وإصراره الفارق في المواجهة.

ومن السهل وصف ويلز بالفريق الذي يعتمد بشكل كبير على جناح ريال مدريد، ورغم التحول الكبير للمنظومة الجماعية، فإن التواصل بين بيل ورامسي كان بارزا وخاصة رؤية بيل.

وقال روب بيدغ مدرب ويلز عن ركلة الجزاء المهدرة في باكو "سوء حظ لكن ما فعله بيل أظهر شخصيته بعد ذلك".

وأضاف "الجميع يرتكبون أخطاء ويهدرون فرصا. حسنا. أضاع ركلة جزاء؟ وإن يكن. حصل عليها بنفسه وكان رجل المباراة.. يلعب دورا هائلا باعتباره القائد ويشكل جزءا كبيرا مما نريد إنجازه".

وحين سجل لاعب وسط يوفنتوس رامسي الهدف الأول في الدقيقة 42 كانت هذه ثالث فرصة خطيرة يصنعها له بيل.

أما هدف روبرتس في الوقت المحتسب بدل الضائع الذي عزز الانتصار، فجاء بعد أن راوغ بيل منافسيه ببراعة بمحاذاة خط المرمى ثم مرر الكرة لزميله على طبق من ذهب.

وقبل 10 دقائق على النهاية، أبعد الكرة من منطقة جزاء ويلز خلال ركلة ركنية وأنقذ الكرة بعدها في الجهة الأخرى خلال هجمة مرتدة، ولكن لم تفلح تسديداته على المرمى مثل ركلة الجزاء.

واستحوذت تركيا على الكرة بنسبة 56% وكانت محاولاتها أكثر على المرمى، كما أكملت تمريرات صحيحة أكثر من ويلز، لكن الدفاع لم يكن محصنا.

ورغم أن توتر ويلز قلل من تهديداتها الحقيقية في الهجوم ونالت المكافأة في باكو، فإنها لا تزال تحتاج إلى نقطة.

ولم يكن قط الاستحواذ من أسرار نجاح ويلز، بل اتسم لاعبوها بالقوة والروح الجماعية.

واستندت ويلز على بيل ورامسي عند الوصول لنصف نهائي يورو "2016"، لكنها تملك أكثر من ذلك الآن وتحظى بكتلة متحدة ومنسجمة، وتحلم جماهيرها بمغامرة جديدة في أدوار خروج المهزوم.

وقال مهاجم ومدرب ويلز السابق مارك هيوز أثناء تحليله لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) عقب المباراة التي رفعت رصيد بلاده إلى 4 نقاط من مباراتين، "لسنا ويلز الصغيرة ولم يعد يُنظر إلينا هكذا بعد الآن".

وستنتظر مواجهة إيطاليا في ختام المجموعة، لكن أداء أمس الأربعاء سيعطي ويلز إيمانا قويا بقدرتها على التحليق بعيدا.

وقال رامسي "أعتقد أن الشوط الأول اليوم (الأربعاء) كان هائلا وصنعنا الكثير من الفرص وسيطرنا حقا على اللعب".

وأضاف "في الشوط الثاني أظهرنا شخصية رائعة، وأعتقد أننا نستحق الفوز في النهاية وما حققناه من نجاحات في السنوات الأخيرة نتيجة جهد شاق من الجميع وأثبتنا ذلك اليوم مجددا".