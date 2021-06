شاهد- أسطورة جديدة يُحرجها الملكي ليُخرجها.. راموس باكيا: سأعود إلى ريال مدريد يوما

بكلمة عاطفية أبكت كل الموجودين في المؤتمر الصحفي، الذي عقده سيرجيو راموس القائد السابق لريال مدريد، قال الأخير وداعا لفريق أمضى معه 16 عاما.

واستخدم راموس (35 عاما) كلمات تشبه تلك التي استخدمها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لدى رحيله في المرة الأولى عن تدريب الريال، وهي "أراكم قريبا.. لن أقول وداعا".

وتابع القائد السابق لمنتخب إسبانيا أن "اللحظة جاءت، وهي من أصعب اللحظات في حياتي، لأقول فيها وداعا ريال مدريد، قدمت إلى الفريق ويدي بيد والدي" توقف عن الكلام وأجهش بالبكاء.

وواصل "من المستحيل ألا أكون عاطفيا، كنت أود أن أقول وداعا في ملعب (سانتياغو برنابيو)".

وختم "شكرا ريال مدريد، سأحمل دائما الفريق في قلبي، نهاية حقبة رائعة، وفترة فريدة في حياتي، وبدء مرحلة جديدة من الأمل والمستقبل، وشغف كبير لإظهار أفضل ما لدي في السنوات القادمة، وأكون قادرا على إضافة لقب جديد لمسيرتي، أشكركم جميعا، هذا أكثر من الوداع، إنه أراكم لاحقا، سأعود".

