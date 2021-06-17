شاهد- أسبوع سيئ لرعاة يورو 2020.. نجم إيطاليا يكرر ما فعله رونالدو

أحد أفضل اللاعبين في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، وهداف منتخب إيطاليا فيها، كرر ما فعله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإزالة عبوتي مشروب غازي من أمامه خلال مؤتمر صحفي.

وقبل انطلاق مؤتمر صحفي للاعب الإيطالي مانويل لوكاتيلي (23 عاما) أزال عبوتين تابعتين لشركة "كوكا كولا" (Coca-Cola) الأميركية للمشروبات الغازية واستبدلهما بعبوة مياه.

وفاز لوكاتيلي -الذي سجل هدفين لمنتخب بلاده في الفوز على سويسرا بثلاثية نظيفة- بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وبات يتشارك صدارة ترتيب هدافي البطولة مع زميله تشيرو إيموبيلي ورونالدو وباتريك تشيك، ولكل منهم هدفان.

ولسوء حظ "كوكا كولا" (Coca-Cola) الراعية الرسمية لبطولة أمم أوروبا، كانت شركة المشروبات الغازية ضحية خطوة قام بها رونالدو وأفقدتها 4 مليارات دولار من قيمتها.

فخلال مؤتمر صحفي سبق مباراة منتخب بلاده أمام هنغاريا أول أمس الثلاثاء والتي انتهت بفوز منتخب "برازيل أوروبا" بثلاثية نظيفة؛ أزال رونالدو عبوتي مشروب غازي للشركة، ورفع عبوة ماء، في رسالة تحذيرية غير مباشرة من المشروبات الغازية ونصيحة مباشرة بشرب المياه.

وهذا الفيديو -الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل في العالم كله- كان له تداعيات في عالم المال والأعمال.

إذ تراجع سعر سهم كوكا كولا في البورصات الأميركية من 56.10 دولارا إلى 55.22 دولارا بعد خطوة رونالدو، وهذا يعني أن قيمة الشركة في السوق تراجعت من 242 مليار دولار إلى 238 مليارا، أي بخسارة 4 مليارات دولار.

وهي ليست المرة الأولى التي يحذر فيها رونالدو من المشروبات الغازية، وقد كشف أنه يحاول دائما أن يمنع نجله من تناولها نظرا لمخاطرها.

وكذلك فعل النجم الفرنسي بول بوغبا، إذ أزال قارورة تابعة لشركة خمور -أحد رعاة البطولة- من أمامه ووضعها تحت الطاولة.

وظهر بوغبا المسلم في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بهذه الخطوة مباشرة وأمام الكاميرات.