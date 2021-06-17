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راموس مندهش من سحب عرض ريال مدريد خلال مراسم وداع مؤثرة

الجماهير تحتفي براموس أثناء خروجه الأخير من ريال بعد المؤتمر الصحفي المؤثر (رويترز)
الجماهير تحتفي براموس أثناء خروجه الأخير من ريال بعد المؤتمر الصحفي المؤثر (رويترز)
17/6/2021-|آخر تحديث: 17/6/202106:25 PM (مكة المكرمة)

انهمرت دموع سيرجيو راموس في مراسم توديعه لريال مدريد، اليوم الخميس، بعد 16 عاما. لكنه أطلق رصاصة أخيرة حين قال إنه تفاجأ بأن النادي قرر سحب عرضه بتمديد عقده لعام واحد بداعي انتهاء مدة العرض.

وانتهى عقد ريال (بطل أوروبا 13 مرة) وراموس الذي خاض 671 مباراة مع الفريق وسجل 101 هدف تشمل التسجيل في نهائيين لدوري أبطال أوروبا، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق لتجديد التعاقد.

وقال اللاعب إن ريال عرض عليه عقدا لمدة عام مع تخفيض بنسبة 10% من راتبه السابق، لكنه تمسك بعقد لمدة عامين "لتحتفظ عائلتي بالاستمرار والطمأنينة" لكنه اكتشف أنه تم سحب العرض السابق.

وأبلغ راموس مؤتمرا صحفيا بقوله "وافقت لكنهم أبلغوني بأن العرض الذي كان على الطاولة تم سحبه، واحترمت قرارهم لكنها كانت مفاجأة".

وتابع "لم أدرك أن للعرض مدة محددة. ستكون هناك الكثير من الآراء عني لكنني أفضل أن يعرف الناس القصة الكاملة أولا، ويعرف الرئيس والنادي أن القضية لم تتعلق بالمال. عرضوا علي عاما واحدا وأردت عامين".

وأقر راموس (35 عاما) بأنه كانت هناك "بعض الاتصالات" آخر 6 أشهر من عقده منذ يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه شدد على أن "الرحيل عن ريال لم يجل بذهني أبدا".

وأضاف "الحياة تستمر. حقبة انتهت وتبدأ أخرى. والآن ليس الوقت المناسب للحديث عن أندية أخرى لكنني سأجد ناديا مناسبا لي".

وعلى الأرجح ستكون وجهة راموس المقبلة سان جيرمان الفرنسي أو الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب راتبه المرتفع، لكنه قلل من تكهنات عودته إلى نادي صباه إشبيلية.

وواصل "إشبيلية فريق آخر في قلبي وقضيت وقتا رائعا هناك، لكنني اليوم لا أفكر في هذا الخيار وهذا النادي".

كما سخر من سؤال عن إمكانية انتقاله لبرشلونة الغريم اللدود لريال قائلا "لا.. مدوية".

وانخرط راموس، الذي انضم لريال حين كان يبلغ 19 عاما وحقق 22 لقبا منها 4 في دوري أبطال أوروبا، في البكاء سريعا خلال مراسم الوداع.

وقال في مؤتمر بمقر تدريبات النادي في بالديبيباس "حانت واحدة من أصعب اللحظات في حياتي" واستطرد بأنه لم يكن مستعدا أبدا ليقول وداعا لريال "لكن أتت هذه اللحظة".

وتلقى راموس تحية شكر من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي تعاقد معه من إشبيلية عام 2005 مقابل 27 مليون يورو (32 مليون دولار) في صفقة قياسية آنذاك لمدافع إسباني، من أجل "لتعزيز أسطورة ريال مدريد وتأكيد أنه أكثر ناد محبوب في العالم".

المصدر : رويترز

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