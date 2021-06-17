بلغت نحو 320 ألف دولار.. فتح الزمالك باب التبرعات أمام جماهيره يثير الجدل

أثار إعلان المدير التنفيذي لنادي الزمالك حسين السمري عن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات الداعمة من الجماهير جدلا واسعا عبر منصات التواصل في مصر.

وكتب السمري -في منشور له عبر فيسبوك- أن "بادرة بعض محبي وداعمي الزمالك للتبرع له في ظل الظروف التي يمر بها مشجعة جدا، وبالفعل فتح النادي حسابا فرعيا خاصا لهذا الغرض، وقد بدأ محبي وداعمي النادي في تفعيله".

وأضاف أن "رقم الحساب 1911 وهو تاريخ تأسيس النادي، رقم لا ينسى لمحبي النادي ببنك مصر (فرع وادي النيل) أو البنك الأهلي فرع (سور النادي)".

وأوضح السمري أنه "من المؤسف أن يهاجم البعض هذه الفكرة المطبقة في أغنى دول العالم اقتصاديا وهي أميركا القائمة على التبرعات، وهذا الأمر ليس إجبارا على أحد لكي يعلن البعض واحنا لاقين ناكل (لا نجد ما نأكله). السؤال لكل منتقدي الفكرة: هي فلوس الثري العربي للزمالك أو الأهلي كانت تحت أي مسمى بالضبط؟!!"

وأعلن حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير النادي حاليا -في مداخلة تلفزيونية اليوم الخميس- عن إيداع أكثر من 5 ملايين جنيه مصري (319 ألف دولار)، خلال 24 ساعة فقط من فتح الحساب.

وانقسمت آراء الجماهير بين مؤيد لفكرة دعم "القلعة البيضاء" من خلال التبرع عبر الحساب البنكي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي مؤخرا.

ودشنت روابط تشجيع الزمالك في الدول العربية حملات مختلفة لدعم النادي، عبر دعوة أعضائها للتبرع، وإقامة مزادات لبيع قمصان لاعبي الفريق، التي تذهب أرباحها لدعم الزمالك. في حين رأى آخرون أن كلمة "التبرعات" لا تليق باسم النادي العريق وتاريخه، مشيرين إلى أن أموال البسطاء بيوتهم أولى بها، وأنه يمكن تنفيذ أفكار استثمارية كبرى تساعد في حل أزمة النادي المالية.

محبو الزمالك وتيشيرت الزمالك وكل رموز النادي لازم تمد إيديها لنادي الزمالك ده وقت الاتحاد من كل جماهير الزمالك من أجل كيان كبير اسمه نادي الزمالك — Seif Zaher (@seifzahersocial) June 16, 2021

– تبرعات؟!

أسم الزمالك وحده ، وقيمته التسويقية .. والتاريخية .. بمليارات

مش قادرين نعمل مشاريع استثمارية وتسويقية .. حتى ولو (بمشاركة الجماهير)؟!

والله عيب✋ — motaz elshamy (@motazelshamy) June 16, 2021

الأزمة كبيرة..وفي النهاية

– شكرا لكل من يدعم الزمالك .. وكل من تبرع .. لكن إختيار حلول(سهلة) .. دون التفكير في حلول تسويقية أخرى..يمكن أن تحقق دخل تسويقي كبير وضخم .. دي في حد ذاتها مشكلة كبير — motaz elshamy (@motazelshamy) June 16, 2021

قرار فتح التبرعات " مهين " بحق كيان كبير كالزمالك ! — محمد الخالد (@AlKhaled1899) June 16, 2021

أنا مش معترض على تبرعات نادى الزمالك بالعكس دة موضوع محترم بس هل من الافيد الجمهور يتبرع لبناء وتطوير نادية أم يتبرع لسداد ديون ناس تعمدت الإهمال والفساد لضياع حقوق النادى ولازم أشوف الناس ال بتنادى فى الإعلام بالوقوف والتبرع للنادى بحجم تبرعها ويكون معلن على ااشاشات للجميع — الحاج سامى عبد الباقى (@eCKdcElb5K1jhNC) June 17, 2021

وضع مؤسف الصراحة… تخيل سمعة النادي دلوقتي عاملة ازاي … تخيل لو الزمالك عايز يتعاقد مع لاعب كبير اجنبي واللاعب سمع ان اللاغب بيلم تبرعات .. هل اللاعب هيوافق … وضع مؤسف ولا يليق بنادي كبير مثل الزمالك — karim nagdi (@karimnagdi) June 17, 2021