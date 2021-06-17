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كرة قدم|مصر

بلغت نحو 320 ألف دولار.. فتح الزمالك باب التبرعات أمام جماهيره يثير الجدل

دشنت روابط تشجيع الزمالك في الدول العربية حملات مختلفة لدعم النادي عبر دعوة أعضائها للتبرع (رويترز)
دشنت روابط تشجيع الزمالك في الدول العربية حملات مختلفة لدعم النادي عبر دعوة أعضائها للتبرع (رويترز)
17/6/2021-|آخر تحديث: 17/6/202106:23 PM (مكة المكرمة)

أثار إعلان المدير التنفيذي لنادي الزمالك حسين السمري عن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات الداعمة من الجماهير جدلا واسعا عبر منصات التواصل في مصر.

وكتب السمري -في منشور له عبر فيسبوك- أن "بادرة بعض محبي وداعمي الزمالك للتبرع له في ظل الظروف التي يمر بها مشجعة جدا، وبالفعل فتح النادي حسابا فرعيا خاصا لهذا الغرض، وقد بدأ محبي وداعمي النادي في تفعيله".

وأضاف أن "رقم الحساب 1911 وهو تاريخ تأسيس النادي، رقم لا ينسى لمحبي النادي ببنك مصر (فرع وادي النيل) أو البنك الأهلي فرع (سور النادي)".

وأوضح السمري أنه "من المؤسف أن يهاجم البعض هذه الفكرة المطبقة في أغنى دول العالم اقتصاديا وهي أميركا القائمة على التبرعات، وهذا الأمر ليس إجبارا على أحد لكي يعلن البعض واحنا لاقين ناكل (لا نجد ما نأكله). السؤال لكل منتقدي الفكرة: هي فلوس الثري العربي للزمالك أو الأهلي كانت تحت أي مسمى بالضبط؟!!"

وأعلن حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير النادي حاليا -في مداخلة تلفزيونية اليوم الخميس- عن إيداع أكثر من 5 ملايين جنيه مصري (319 ألف دولار)، خلال 24 ساعة فقط من فتح الحساب.

وانقسمت آراء الجماهير بين مؤيد لفكرة دعم "القلعة البيضاء" من خلال التبرع عبر الحساب البنكي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي مؤخرا.

ودشنت روابط تشجيع الزمالك في الدول العربية حملات مختلفة لدعم النادي، عبر دعوة أعضائها للتبرع، وإقامة مزادات لبيع قمصان لاعبي الفريق، التي تذهب أرباحها لدعم الزمالك. في حين رأى آخرون أن كلمة "التبرعات" لا تليق باسم النادي العريق وتاريخه، مشيرين إلى أن أموال البسطاء بيوتهم أولى بها، وأنه يمكن تنفيذ أفكار استثمارية كبرى تساعد في حل أزمة النادي المالية.

 

 

 

 

المصدر : وكالة سند

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