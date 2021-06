شهدت منصات التواصل الاجتماعي وداعا حارا من قبل جماهير فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد إعلان قائد الفريق سيرجيو راموس وهو يبكي رحيله عن الملكي بعد 16 عاما دافع فيها عن ألوان الفريق.

ورصدت كاميرات الصحفيين وصول راموس إلى مقر تدريبات الفريق في مدريد، وذلك من أجل توديع زملائه، وحضور حفل التكريم الذي أعدته إدارة النادي.

وتداول جمهور المرينغي أبرز اللقطات في رحلة راموس مع الفريق عبر وسم "سيرجيو راموس"، حيث وجهوا له الشكر على ما قدمه طوال السنوات الماضية، والتي أسهمت في فوزه بكل الألقاب رفقة البطل التاريخي لأوروبا.

في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المطالبة برحيل رئيس النادي فلورنتينو بيريز، متهمة إياه بالتسبب في رحيل أبرز نجوم الفريق، ومنهم كريستيانو رونالدو، وآخرهم راموس، وقبله المدرب زين الدين زيدان، علاوة على فشله في إبرام صفقات قوية، أثرت على مستوى الفريق وإحرازه الألقاب مؤخرا.

No signings in 2 years

Replaced Ronaldo with Mariano

Never backed zidane in the 3 peat

Letting Ramos go

Not improving our mediocre attack

Shit medical team

Didn’t back zidane again when he came back and was leaking fake stories.#perezout #florentinodimisión pic.twitter.com/yl4KSD7dok

