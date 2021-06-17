شهدت منصات التواصل الاجتماعي وداعا حارا من قبل جماهير فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد إعلان قائد الفريق سيرجيو راموس وهو يبكي رحيله عن الملكي بعد 16 عاما دافع فيها عن ألوان الفريق.

ورصدت كاميرات الصحفيين وصول راموس إلى مقر تدريبات الفريق في مدريد، وذلك من أجل توديع زملائه، وحضور حفل التكريم الذي أعدته إدارة النادي.

وتداول جمهور المرينغي أبرز اللقطات في رحلة راموس مع الفريق عبر وسم "سيرجيو راموس"، حيث وجهوا له الشكر على ما قدمه طوال السنوات الماضية، والتي أسهمت في فوزه بكل الألقاب رفقة البطل التاريخي لأوروبا.

في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المطالبة برحيل رئيس النادي فلورنتينو بيريز، متهمة إياه بالتسبب في رحيل أبرز نجوم الفريق، ومنهم كريستيانو رونالدو، وآخرهم راموس، وقبله المدرب زين الدين زيدان، علاوة على فشله في إبرام صفقات قوية، أثرت على مستوى الفريق وإحرازه الألقاب مؤخرا.

No signings in 2 years

Replaced Ronaldo with Mariano

Never backed zidane in the 3 peat

Letting Ramos go

Not improving our mediocre attack

Shit medical team

Didn’t back zidane again when he came back and was leaking fake stories.#perezout #florentinodimisión pic.twitter.com/yl4KSD7dok — “ (@Km7ii_) June 16, 2021

ولم تخل التفاعلات من التكهنات بوجهة اللاعب المقبلة، الذي ارتبط بعدد من كبار الأندية في أوروبا، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي، والجاران مانشستر يونايتد وسيتي الإنجليزيين إلى جانب فريقه السابق إشبيلية الإسباني، الذي استبعده راموس رغم تقديره للنادي الذي بدأ فيه مسيرته.

صعب الوداع في قصة الحب بين راموس والريال .. والأصعب أن ينتهي الحب بكلمة وداع يلقيها راموس

ما كتبه و سطره لا يمكن له أن ينتهي إلا بتخليده وإعتزاله مع الملكي

ولكنها سنّة الوداع والفراق 💔💔 pic.twitter.com/S0Ky7h5Wkn — بلال أحمد علام (@BilalAhmadAllam) June 17, 2021

وقال المعلق الرياضي بلال علام في تغريدة له عبر تويتر" صعب الوداع في قصة الحب بين راموس والريال.. والأصعب أن ينتهي الحب بكلمة وداع يلقيها راموس، ما كتبه وسطره لا يمكن له أن ينتهي إلا بتخليده واعتزاله مع الملكي، ولكنها سنّة الوداع والفراق".

الصحافة المدريدية تتحدث عن 4 وجهات محتملة لسيرجيو راموس: مان سيتي – مان يونايتد – باريس سان جيرمان – إشبيلية أي فريق سيحصل عليه.. سيحصل على قائد في خط الدفاع .. سيحصل على أيقونة محفزة في الأوقات الصعبة. بالنسبة لكم .. من أكثر فريق يحتاجه؟ pic.twitter.com/zhA02393l8 — محمد عواد (@mohammedawaad) June 17, 2021

وغرد الصحفي محمد عواد قائلا" الصحافة المدريدية تتحدث عن 4 وجهات محتملة لسيرجيو راموس: مان سيتي ومان يونايتد وباريس سان جيرمان وإشبيلية، أي فريق سيحصل عليه سيحصل على قائد في خط الدفاع، سيحصل على أيقونة محفزة في الأوقات الصعبة".

يالها من ليلة طويلة على عشاق الملكي، رحل من كان يعرف واجباته وأكثر، من كان يلعب جميع الأدوار، من كان مستعدا ان يستقبل رصاصة في الملعب ليفوز الفريق، من امتلأت قلوبهم بمحبته، من رفع الرؤوس والكؤوس، من لا يعوض ولا يتكرر، رحل فارس مدريد ورمزها وقائدها الأعظم وبطلها الكبير 💔 #راموس pic.twitter.com/6TRubk5H6t — فارس عوض (@farisf9) June 16, 2021