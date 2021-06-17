البث الحي
كرة قدم

جماهير ريال مدريد تودع راموس وتتوقع فريقه القادم وتتذكر رونالدو وتطالب بإقالة بيريز

راموس (يمين) مع بيريز وصورة وداع قائد ريال مدريد للملكي (مواقع التواصل)
راموس (يمين) مع بيريز وصورة وداع قائد ريال مدريد للملكي (مواقع التواصل)
17/6/2021

شهدت منصات التواصل الاجتماعي وداعا حارا من قبل جماهير فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد إعلان قائد الفريق سيرجيو راموس وهو يبكي رحيله عن الملكي بعد 16 عاما دافع فيها عن ألوان الفريق.

ورصدت كاميرات الصحفيين وصول راموس إلى مقر تدريبات الفريق في مدريد، وذلك من أجل توديع زملائه، وحضور حفل التكريم الذي أعدته إدارة النادي.

 

وتداول جمهور المرينغي أبرز اللقطات في رحلة راموس مع الفريق عبر وسم "سيرجيو راموس"، حيث وجهوا له الشكر على ما قدمه طوال السنوات الماضية، والتي أسهمت في فوزه بكل الألقاب رفقة البطل التاريخي لأوروبا.

في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المطالبة برحيل رئيس النادي فلورنتينو بيريز، متهمة إياه بالتسبب في رحيل أبرز نجوم الفريق، ومنهم كريستيانو رونالدو، وآخرهم راموس، وقبله المدرب زين الدين زيدان، علاوة على فشله في إبرام صفقات قوية، أثرت على مستوى الفريق وإحرازه الألقاب مؤخرا.

ولم تخل التفاعلات من التكهنات بوجهة اللاعب المقبلة، الذي ارتبط بعدد من كبار الأندية في أوروبا، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي، والجاران مانشستر يونايتد وسيتي الإنجليزيين إلى جانب فريقه السابق إشبيلية الإسباني، الذي استبعده راموس رغم تقديره للنادي الذي بدأ فيه مسيرته.

وقال المعلق الرياضي بلال علام في تغريدة له عبر تويتر" صعب الوداع في قصة الحب بين راموس والريال.. والأصعب أن ينتهي الحب بكلمة وداع يلقيها راموس، ما كتبه وسطره لا يمكن له أن ينتهي إلا بتخليده واعتزاله مع الملكي، ولكنها سنّة الوداع والفراق".

وغرد الصحفي محمد عواد قائلا" الصحافة المدريدية تتحدث عن 4 وجهات محتملة لسيرجيو راموس: مان سيتي ومان يونايتد وباريس سان جيرمان وإشبيلية، أي فريق سيحصل عليه سيحصل على قائد في خط الدفاع، سيحصل على أيقونة محفزة في الأوقات الصعبة".

 

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

ديشان يشيد بغريزمان: “الأعظم على الإطلاق”.. وروسي: قيمة لاعبي منتخب فرنسا تفوق المجر 15 ضعفا

ديشان (يمين) يصافح غريزمان بعد الفوز على ألمانيا (غيتي)

رونالدو وراؤول وكاسياس وراموس وسياسة “ريال مدريد فوق الجميع”.. محاكمة فلورنتينو بيريز

بيريز يحتضن رونالدو في 2017 خلال حفل جوائز الفيفا قبل اندلاع الخلاف بينهما (رويترز)

بسبب قرارات الحكومة البريطانية.. يويفا يجهز خطة طوارئ لنهائي يورو 2020

ملعب ويمبلي سيحتضن مباراتي نصف نهائي ونهائي يورو 2020 (غيتي)

عملية جراحية لـ6 ساعات واللاعب نجا من الاعتزال المبكر.. تفاصيل أخطر إصابة في يورو 2020

كاستاني غادر الملعب بعد 27 دقيقة من انطلاق مباراة بلجيكا وروسيا (غيتي)
الأكثر قراءة

بعد اعتذاره لضحايا “رابعة”.. عمرو واكد: محمد مرسي شهيد وضحية للظلم والاستبداد

الممثل المصري عمرو واكد يعيش خارج بلاده منذ سنوات (مواقع التواصل)
logo

سنوات الانقلاب والخديعة.. كيف نشأت دولة الطائفية الدموية في سوريا الحديثة؟!

طفل يحرج الرئيس الفرنسي بسؤاله عن الصفعة التي تلقاها وهكذا كان رده

التلميذ فاجأ الرئيس ماكرون بالسؤال عن صحته بعد الصفعة التي تلقاها قبل أسبوعين (رويترز)

الفنان زهير النوباني ينوي الهجرة من الأردن.. فما الأسباب؟

الفنان الأردني زهير النوباني (الجزيرة)