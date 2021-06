أحرز النجم البلجيكي كيفن دي بروين هدفا وصنع آخر، ليقود منتخب بلاده للصعود للدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "عمليا"، بعدما قلب تأخره بهدف أمام مضيفه منتخب الدانمارك لفوز ثمين 2-1 اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وارتفع رصيد بلجيكا إلى 6 نقاط، لتتربع على الصدارة محققة العلامة الكاملة، عقب فوزها 3-صفر على روسيا في الجولة الأولى.

في المقابل، ظلت الدانمارك بلا رصيد من النقاط، لتبقى في ذيل الترتيب، بفارق 3 نقاط خلف منتخبي روسيا وفنلندا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ليتأزم موقفها بشدة في محاولتها لتجنب الخروج المبكر من البطولة، وبات يتعين عليها تحقيق انتصار كبير على روسيا في الجولة الأخيرة، للصعود للدور المقبل ضمن أفضل ثالث.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست بالدور الأول للأدوار الإقصائية للبطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وفرض منتخب الدانمارك سيطرته المطلقة على الشوط الأول، الذي شهد تسجيله هدفا مبكرا عبر يوسف بولسن، بعد مرور 98 ثانية من عمر اللقاء، محرزا ثاني أسرع هدف في تاريخ بطولات أمم أوروبا، بعد هدف الروسي ديميتري كيريشنكو في مرمى اليونان في نسخة عام 2004 بالبرتغال.

واختلفت الحال تماما مع قدوم دي بروين من مقاعد البدلاء، حيث صنع هدف التعادل للضيوف، الذي أحرزه ثورجان هازارد في الدقيقة 55، قبل أن يحرز بنفسه هدف الفوز في الدقيقة 71.

