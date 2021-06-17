رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على إزاحة كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال زجاجة كوكاكولا أثناء مؤتمر صحفي في بطولة أوروبا الحالية بإبلاغ المنتخبات بأن لديها التزامات تعاقدية تجاه رعاة البطولة يجب احترامها.

وأزاح رونالدو زجاجات كوكاكولا جانبا عندما تحدث إلى وسائل إعلام عشية افتتاح مباريات المجموعة السادسة أمام المجر في بودابست الثلاثاء الماضي، التي فازت فيها البرتغال 3-صفر.

كريستيانو رونالدو في المؤتمر الصحفي لمباراة البرتغال امام المجر.. ازال الكوكاكولا من امامه ونصح الناس بشرب الماء بدلاً منه 💧 🇵🇹 pic.twitter.com/oBY3mvvNeZ — E P L W O R L D (@EPLworld) June 15, 2021

ووضع اللاعب (36 عاما) زجاجة ماء، وقال "أجوا" بالبرتغالية، مما جعله يتصدر عناوين الصحف إثر هذا الموقف.

وبعدها بيوم واحد، أزاح بول بوغبا، لاعب وسط فرنسا، المسلم، زجاجة جعة (بيرة) تحمل علامة "هاينكن" من أمامه، عقب فوز فرنسا 1-صفر على ألمانيا.

بوغبا في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة ألمانيا أبعد زجاجة الخمر اللي كانت أمامه ❤️

pic.twitter.com/8ZWJXVPicH — SIR AHMED 🇵🇹🇳🇱 (@midopido21) June 16, 2021

وأزاح مانويل لوكاتيلي، لاعب وسط إيطاليا، أيضا زجاجات كوكاكولا جانبا، ووضع بدلا منها زجاجة ماء أمامه، قبل التحدث في مؤتمر صحفي عقب فوزه بجائزة رجل المباراة، في الفوز 3-صفر على سويسرا أمس الأربعاء.

وقال منظمو البطولة اليوم الخميس "يويفا ذكّر المنتخبات المشاركة في البطولة بأن الشراكة مع الرعاة جزء لا يتجزأ من تنظيم البطولة، ويضمن تطوير اللعبة عبر أوروبا، بما في ذلك منافسات الشبان والسيدات".

وقال مدير بطولة أوروبا 2021 مارتن كالين إن القضية الأساسية تتعلق بما فعله رونالدو، لكنه من المفهوم تصرف اللاعبين الذين يقومون بذلك لأسباب دينية.

وأضاف "إذا كان ذلك لأسباب دينية (تعاليم الإسلام)، فلن تكون هناك حاجة لوضع زجاجة جعة".

وأبلغ كالين الصحفيين أن الالتزامات التعاقدية نحو الرعاة جزء من لوائح البطولة التي وقعتها الاتحادات الوطنية.

ولم يتخذ يويفا أي إجراءات انضباطية بشأن هذه الوقائع. وقال كالين إن أي عقوبات ستكون من اختصاص الاتحادات الوطنية. وأضاف أن يويفا لا ينوي فرض غرامة مباشرة على اللاعبين.

وأضاف "يويفا لا يفرض غرامات مباشرة على أي لاعب، نفعل ذلك دائما من خلال الاتحادات الوطنية التي يمكن أن ترى أنه يمكنها الذهاب أبعد من ذلك".

لكن المسؤول بيويفا لم يستبعد فرض عقوبات في حال حدوث وقائع أخرى مستقبلا.