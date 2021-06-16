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هدف هوملز العكسي يمنح فرنسا الفوز على ألمانيا

هوملز يودع الكرة في مرمى نوير بدلا من إبعادها (رويترز)
هوملز يودع الكرة في مرمى نوير بدلا من إبعادها (رويترز)
15/6/2021-|آخر تحديث: 16/6/202112:19 AM (مكة المكرمة)

سجل ماتس هوملز هدفا عكسيا كان كافيا ليمنح فرنسا الفوز 1-صفر على ألمانيا في مستهل مشوارهما بالمجموعة السادسة لبطولة أوروبا لكرة القدم الثلاثاء ليخسر منتخب ألمانيا مباراته الافتتاحية في نهائيات بطولة أوروبا لأول مرة.

تقدمت بطلة العالم في الدقيقة الـ20 بعد أن أرسل لوكاس هيرنانديز تمريرة عرضية قوية من جهة اليسار أمام المرمى حاول هوملز تشتيتها، لكن الكرة ارتطمت بقدمه وسكنت الشباك.

وسدد أدريان رابيو في القائم في بداية الشوط الثاني، وسجل كيليان مبابي هدفا رائعا ألغاه الحكم بسبب التسلل، فيما عانى هجوم ألمانيا لإدراك التعادل.

وحرم الحكم مبابي من ركلة جزاء بعد أن ركض أسرع من هوملز للحاق بكرة طويلة في الدقيقة الـ78، كما ألغى هدفا آخر لمنتخب فرنسا سجله كريم بنزيمة بسبب التسلل.

وبهذا الانتصار تحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة السادسة بفارق الأهداف خلف البرتغال التي فازت على المجر 3-صفر في وقت سابق الثلاثاء.

المصدر : رويترز

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