سجل ماتس هوملز هدفا عكسيا كان كافيا ليمنح فرنسا الفوز 1-صفر على ألمانيا في مستهل مشوارهما بالمجموعة السادسة لبطولة أوروبا لكرة القدم الثلاثاء ليخسر منتخب ألمانيا مباراته الافتتاحية في نهائيات بطولة أوروبا لأول مرة.

تقدمت بطلة العالم في الدقيقة الـ20 بعد أن أرسل لوكاس هيرنانديز تمريرة عرضية قوية من جهة اليسار أمام المرمى حاول هوملز تشتيتها، لكن الكرة ارتطمت بقدمه وسكنت الشباك.

ماتس هوملز ينقض على عرضيه هيرنانديز لتشتيتها إلا أن كرته سكنت الشباك الصديقة معلنة تقدم المنتخب الفرنسي#يورو2020 #فرنسا_المانيا pic.twitter.com/BkUmMVkIjH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021

وسدد أدريان رابيو في القائم في بداية الشوط الثاني، وسجل كيليان مبابي هدفا رائعا ألغاه الحكم بسبب التسلل، فيما عانى هجوم ألمانيا لإدراك التعادل.

وحرم الحكم مبابي من ركلة جزاء بعد أن ركض أسرع من هوملز للحاق بكرة طويلة في الدقيقة الـ78، كما ألغى هدفا آخر لمنتخب فرنسا سجله كريم بنزيمة بسبب التسلل.

مبابي تلاعب بدفاعات المنتخب الألماني 🇩🇪، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل ❌#فرنسا_ألمانيا | #يورو2020 pic.twitter.com/vbH6qr4GfY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021

وبهذا الانتصار تحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة السادسة بفارق الأهداف خلف البرتغال التي فازت على المجر 3-صفر في وقت سابق الثلاثاء.