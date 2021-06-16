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شاهد- حارس هايتي يسجل هدفا غريبا في تصفيات مونديال 2022

16/6/2021

سجل خوسيه دوفيرجر، حارس مرمى منتخب هايتي لكرة القدم، هدفا كوميديا في شباكه أمام منتخب كندا، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الثلاثاء في تصفيات أميركا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتسبب دوفيرجر بخطأ فادح كلّف فريقه الهدف الأول في الدقيقة 46 من عمر المباراة، عندما حاول التعامل مع كرة أعادها له أحد زملائه؛ لكن الكرة مرت بين قدميه.

وحاول الحارس تسديد الكرة مرة أخرى بيد أنه سددها داخل شباكه عن طريق الخطأ بقدمه الأخرى.

وحقق الفيديو أكثر من 2.5 مليون مشاهدة بعد ساعات من نشره عبر حساب قناة رياضية.

ووصفت القناة الخطأ بأنه واحد "من أسوأ الأخطاء في تاريخ حراسة المرمى".

وبعد الهدف الطريف، سجلت كندا هدفين آخرين لينتهي اللقاء بخسارة هايتي 3- صفر.

المصدر : وكالة سند

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