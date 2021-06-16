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شاهد.. بوغبا المسلم يزيل قارورة خمر من أمامه خلال مؤتمر صحفي

بوغبا مسلم ملتزم وأدى العمرة قبل سنوات (مواقع التواصل)
بوغبا مسلم ملتزم وأدى العمرة قبل سنوات (مواقع التواصل)
16/6/2021

النجم الفرنسي بول بوغبا هو أحدث لاعب يزيل أحد الرعاة الرسميين لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

فخلال مؤتمر صحفي عقده لاعب مانشستر يونايتد بعد فوز فرنسا على ألمانيا بهدف نظيف في دور المجموعات من البطولة القارية، أزال بوغبا قارورة خمر من أمامه ووضعها تحت الطاولة.

وظهر بوغبا المسلم، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بهذه الخطوة مباشرة وأمام الكاميرات.

وخطوة بوغبا تأتي بعد يوم من إزالة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو -في مؤتمر صحفي سبق مواجهة بلاده أمس أمام المجر- عبوتين من مشروب غازي عن الطاولة أمامه.

يذكر أن بوغبا اختير أفضل لاعب في المباراة بعد أداء استثنائي وأرقام مميزة، إذ كان الأكثر تمريرا ولمسا للكرة والأكثر فوزا بالثنائيات والأخطاء وقطع الكرات والاستحواذ عليها، وصنع هدف الفوز في المباراة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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