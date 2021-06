شاهد.. بوغبا المسلم يزيل قارورة خمر من أمامه خلال مؤتمر صحفي

النجم الفرنسي بول بوغبا هو أحدث لاعب يزيل أحد الرعاة الرسميين لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

فخلال مؤتمر صحفي عقده لاعب مانشستر يونايتد بعد فوز فرنسا على ألمانيا بهدف نظيف في دور المجموعات من البطولة القارية، أزال بوغبا قارورة خمر من أمامه ووضعها تحت الطاولة.

First Ronaldo with the Coca-Cola…

Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference 🍺❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP

— Goal (@goal) June 16, 2021