شاهد.. بوغبا المسلم يزيل قارورة خمر من أمامه خلال مؤتمر صحفي

النجم الفرنسي بول بوغبا هو أحدث لاعب يزيل أحد الرعاة الرسميين لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

فخلال مؤتمر صحفي عقده لاعب مانشستر يونايتد بعد فوز فرنسا على ألمانيا بهدف نظيف في دور المجموعات من البطولة القارية، أزال بوغبا قارورة خمر من أمامه ووضعها تحت الطاولة.

First Ronaldo with the Coca-Cola… Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference 🍺❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP — Goal (@goal) June 16, 2021

وظهر بوغبا المسلم، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بهذه الخطوة مباشرة وأمام الكاميرات.

وخطوة بوغبا تأتي بعد يوم من إزالة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو -في مؤتمر صحفي سبق مواجهة بلاده أمس أمام المجر- عبوتين من مشروب غازي عن الطاولة أمامه.

يذكر أن بوغبا اختير أفضل لاعب في المباراة بعد أداء استثنائي وأرقام مميزة، إذ كان الأكثر تمريرا ولمسا للكرة والأكثر فوزا بالثنائيات والأخطاء وقطع الكرات والاستحواذ عليها، وصنع هدف الفوز في المباراة.