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شاهد.. الحوادث لا تتوقف في يورو 2020

المظلي دخل الملعب بزاوية شديدة الانحدار وبدا كأنه تعثر بحبل سميك عند دخوله (رويترز)
المظلي دخل الملعب بزاوية شديدة الانحدار وبدا كأنه تعثر بحبل سميك عند دخوله (رويترز)
16/6/2021

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إن العديد من الأشخاص يتلقون العلاج في المستشفى من إصابات تسبب فيها محتج قفز بمظلة إلى ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، قبل بدء المباراة التي فازت بها فرنسا 1-صفر على ألمانيا أمس في بطولة أوروبا (يورو 2020).

وقفز المحتج بالمظلة التي كتب عليها "غرين بيس" -في إشارة إلى "جماعة السلام الأخضر" المدافعة عن البيئة- إلى الملعب، مما أدى إلى تأخير انطلاق المباراة لفترة وجيزة.

ودخل المظلي الملعب بزاوية شديدة الانحدار، وبدا كأنه تعثر بحبل سميك عند دخوله، بينما كان يكافح من أجل استعادة السيطرة على المظلة، قبل أن يهبط بقوة على جانب الملعب حيث كان اللاعبون ينتظرون لبدء المباراة.

وقال اليويفا -في بيان- "هذا العمل المتهور الذي كان يمكن أن تكون له عواقب وخيمة للغاية على عدد كبير من الأشخاص الذين حضروا المباراة، تسبب في إصابة العديد من الأشخاص الذين حضروا المباراة، وهم الآن في المستشفى، وستتخذ السلطات القانونية الإجراءات اللازمة".

وتابع البيان "يلتزم اليويفا وشركاؤه التزاما تاما باستدامة بطولة أوروبا 2020، وتم تنفيذ العديد من المبادرات لتعويض انبعاثات الكربون".

وأضاف "لحسن الحظ لم تتأثر المباراة بمثل هذا العمل المتهور والخطير، لكن العديد من الأشخاص أصيبوا رغم ذلك".

وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا، الذي شوهد وهو يبتعد عن طريق قطعة كبيرة من إحدى المعدات بالقرب من مقاعد البدلاء، إنه عانى من "كدمة بسيطة".

المصدر : وكالات

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