شاهد.. الحوادث لا تتوقف في يورو 2020

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إن العديد من الأشخاص يتلقون العلاج في المستشفى من إصابات تسبب فيها محتج قفز بمظلة إلى ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، قبل بدء المباراة التي فازت بها فرنسا 1-صفر على ألمانيا أمس في بطولة أوروبا (يورو 2020).

وقفز المحتج بالمظلة التي كتب عليها "غرين بيس" -في إشارة إلى "جماعة السلام الأخضر" المدافعة عن البيئة- إلى الملعب، مما أدى إلى تأخير انطلاق المباراة لفترة وجيزة.

ودخل المظلي الملعب بزاوية شديدة الانحدار، وبدا كأنه تعثر بحبل سميك عند دخوله، بينما كان يكافح من أجل استعادة السيطرة على المظلة، قبل أن يهبط بقوة على جانب الملعب حيث كان اللاعبون ينتظرون لبدء المباراة.

وقال اليويفا -في بيان- "هذا العمل المتهور الذي كان يمكن أن تكون له عواقب وخيمة للغاية على عدد كبير من الأشخاص الذين حضروا المباراة، تسبب في إصابة العديد من الأشخاص الذين حضروا المباراة، وهم الآن في المستشفى، وستتخذ السلطات القانونية الإجراءات اللازمة".

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9

— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021