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سجل هدفا بنيران صديقة.. لوف: هوملز لا يتحمل مسؤولية الخسارة أمام فرنسا

هوملز أهدى المنتخب الفرنسي نقاط المباراة (رويترز)
هوملز أهدى المنتخب الفرنسي نقاط المباراة (رويترز)
16/6/2021

رفض يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني إلقاء اللوم على لاعبه ماتس هوملز في الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام نظيره الفرنسي بهدف نظيف أمس الثلاثاء، في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز بهدف وحيد سجله هوملز بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 20، وشهدت المباراة عدم احتساب هدفين لبول بوغبا وكريم بنزيمة نجمي المنتخب الفرنسي بداعي التسلل.

وقال لوف عقب المباراة إنها كانت مباراة صعبة اتسمت بالندية، لكنها حسمت بهدف عكسي.

وأضاف أنه لا يفترض إلقاء اللوم على هوملز، مؤكدا أن ما حدث كان "سوء حظ".

وتابع لوف أنه شعر بأن فريقه افتقد القوة المطلوبة للاختراق في الثلث الأخير من الملعب.

ويواجه المنتخب الألماني ومدربه يواخيم لوف ضغوطا قبل المباراة الثانية المقررة السبت المقبل أمام المنتخب البرتغالي حامل اللقب، الذي استهل مشواره في البطولة أمس بالفوز على منتخب المجر بثلاثية نظيفة.

المصدر : وكالات

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