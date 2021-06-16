بسبب تحذير غير مباشر من رونالدو.. شركة مشروبات غازية تخسر مليارات الدولارات من قيمتها

تأثير وسحر غير مسبوقين في عالم الرياضة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ يستطيع بخطوة أو كلمة أو حتى إيماءة منه، أن يكبد الشركات خسارة تصل إلى مليارات دولارات.

ولسوء حظ "كوكا كولا" (Coca-Cola) الأميركية الراعية الرسمية لبطولة أمم أوروبا، كانت شركة المشروبات الغازية ضحية خطوة قام بها رونالدو وأفقدتها 4 مليارات دولار من قيمتها.

فخلال مؤتمر صحفي سبق مباراة منتخب بلاده أمام هنغاريا أمس، والتي انتهت بفوز منتخب "برازيل أوروبا" بثلاثية نظيفة، أزال رونالدو عبوتي مشروب غازي للشركة، ورفع عبوة ماء، في رسالة تحذيرية غير مباشرة من المشروبات الغازية ونصيحة مباشرة بشرب المياه.

وهذا الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل في العالم كله، كان له تداعيات في عالم المال والأعمال.

إذ تراجع سعر سهم كوكا كولا في البورصات الأميركية من 56.10 دولارا إلى 55.22 دولارا بعد خطوة رونالدو، وهذا يعني أن قيمة الشركة في السوق تراجعت من 242 مليار دولار إلى 238 مليارا، أي بخسارة 4 مليارات دولار.

وهي ليست المرة الأولى التي يحذر فيها رونالدو من المشروبات الغازية، وقد كشف أنه يحاول دائما أن يمنع نجله من تناولها نظرا لمخاطرها.